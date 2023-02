Company of Heroes 3: Die 10 besten Tipps für den Einstieg

Relic Entertainments Company of Heroes 3 und liefert einmal mehr Echtzeitstrategie der Extraklasse. Wenn ihr bisher kaum mit der Reihe zu tun habt, ist es wichtig, ein paar Dinge zu beachten, wenn ihr damit einsteigt. Welche Tipps ihr beim Einstieg in Company of Heroes 3 beachten solltet, haben wir in unserem Guide zusammengefasst.

Nutzt unbedingt die Deckung

Eine absolut wichtige Lektion in Company of Heroes 3 ist, die Deckung zu verwenden. Es ist essentiell, um zumindest für ein wenig Schutz zu sorgen. Deckung schützt eure Leute nicht komplett vor Feindfeuer, aber doch allemal besser als im offenen Gelände. Auch wenn ihr vorrückt, gilt, dass ihr das möglichst von Deckung zu Deckung tun solltet, um nicht vom Feind überrascht zu werden.

Ihr solltet immer im Schutz der Deckung agieren.

Versucht Gegner zu flankieren

Wenn ihr mit feindlichen Stellungen konfrontiert seid, lohnt sich in den seltensten Fällen ein Frontalangriff, außer ihr habt mehrere Panzer und der Feind keine Panzerabwehr. Wie dem auch sei, sinnvoller ist es häufig, einen Weg zu suchen, um gegnerische Stellungen zu flankieren. So könnt ihr den Gegner auf dem falschen Fuß erwischen und Schwachstellen in der Verteidigung ausnutzen. Eine andere gute Methode ist, Stellungen von zwei Seiten in die Zange zu nehmen, wenn die Möglichkeit besteht und ihr die Mittel dazu habt.

Rückzug ist keine Schande

Wenn ihr in eine Situation geratet, in der eure Taktik nicht aufgegangen ist, schadet es nicht, den Rückzug anzutreten. Es gibt einen speziellen Button dafür. Wenn ihr ihn drückt, nehmen eure Leute die Beine in die Hand und rennen zu eurem Hauptquartier zurück. Es ist die bessere Wahl, als Einheiten zu verlieren, denn die Aufstockung eines Trupps ist günstiger als die Rekrutierung neuer Einheiten. Außerdem behalten sie dabei ihren Veteranen-Bonus und müssen ihn sich nicht erneut verdienen.

Besonders nützlich ist die Rückzug-Funktion, wenn eure Einheiten etwa von einer MG-Stellung festgepinnt wurden und sich nicht mehr bewegen können. Wenn keine andere Möglichkeit besteht, ihnen zu helfen, tretet den Rückzug an.

Verwendet die taktische Pause

Ein neues Feature in Company of Heroes 3 ist die taktische Pause, zumindest im Singleplayer-Modus. Mit Betätigung der Leertaste wird das Geschehen vollständig pausiert. Ihr könnt dann für jeden einzelnen Trupp mehrere Befehle aneinanderreihen, die nacheinander ausgeführt werden, wenn ihr das Spiel durch erneutes Drücken der Leertaste weiterlaufen lasst.

Die taktische Pause ist auch eine gute Möglichkeit, um auf sich dynamisch verändernde Situationen zu reagieren. Aktiviert die Pause, schaut euch an, was gerade passiert, und erteilt in Ruhe neue Befehle. Dadurch werdet ihr nicht von der Hektik übermannt und solltet im Eifer des Gefechts weniger Fehler machen.

Die taktische Pause ist ein nützliches Hilfsmittel.

Achtet auf die Sichtlinien

Sichtlinien sind ein wichtiger Aspekt, sowohl bei der Erkundung als auch bei Kämpfen. Größere Objekte, darunter Gebäude und Mauern, behindern die Sichtlinie. Je nach Situation solltet ihr so eure Leute nicht unbedacht nach vorne schicken, damit sie nicht in einen Hinterhalt von Feinden laufen, die zum Beispiel hinter einer Mauer lauern.

Ihr könnt eure Aufklärer verwenden, um etwa Leuchtraketen abzufeuern, ebenso haben sie eine größere Sichtweite als andere Soldatentrupps. Des Weiteren könnt ihr natürlich auch Gebäude durch Beschuss einstürzen lassen oder Mauern mit Panzern durchbrechen, um einerseits Wege zu ebenen und andererseits freie Sicht zu haben.

Panzer sind hinten empfindlich

Besonders Panzer können, wenn sie frontal attackiert werden, schon einiges einstecken. An den Seiten sind sie anfälliger, ihre Schwachstelle ist aber definitiv das Heck. Ihr solltet sicherstellen, dass eure Fahrzeuge nicht von hinten attackiert werden, weil man sie, je nach Feuerkraft, so ganz schnell in die Knie zwingen kann.

Umgekehrt ist das natürlich eine Schwachstelle, die ihr bei euren eigenen offensiven Manövern gegen feindliche Panzer ausnutzen solltet. Es zahlt sich definitiv aus.

Lasst Reparaturen nicht außer acht

Ihr denkt, euer Panzer ist nur leicht angeschlagen und das geht schon noch? Das solltet ihr lieber nicht denken, im schlechtesten Fall kann genau das den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Wenn ihr die Chance habt, solltet ihr in ruhigen Momenten eure Panzer und Fahrzeuge reparieren und dafür sorgen, dass sie vollständig einsatzbereit sind.

Gleichermaßen solltet ihr auch schauen, eure Soldatentrupps wieder aufzufüllen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.

Die Upgrades und Boni nicht vergessen

Einheiten sammeln mit der Zeit Erfahrung, wenn sie im Gefecht durchhalten und Gegner besiegen. Dadurch könnt ihr nach gewisser Zeit einen Veteranen-Bonus freischalten. Der verschafft ihnen etwa eine aktiv zuschaltbare Fähigkeit oder einen passiven Bonus. Vergesst nicht, diese Option zu verwenden, sie kann eure Einheiten weiter stärken.

Ähnliches gilt für verfügbare Upgrades, die etwa möglich sind, wenn ihr verschidene Gebäude errichtet oder genügend Ressourcen habt. So stattet ihr eure Soldaten zum Beispiel mit Maschinengewehren aus oder eure Pioniere mit Flammenwerfern. Auch das macht eure Leute effektiver, nutzt diese Möglichkeiten!

Sorgt für Ausgewogenheit

Es bringt nichts, sich auf einen einzelnen Einheitentyp zu fokussieren. Es gibt immer eine Schachstelle, die der Gegner ausnutzen kann. Daher empfiehlt sich eine Kombination verschiedener Soldatentypen und Fahrzeuge. Eure Soldaten können mit Deckung der Fahrzeuge etwa vorrücken, während Pioniere sich darum kümmern, dass die Vehikel in gutem Zustand kümmern.

Es gibt auch keine allgemeingültige, gute Zusammenstellung, da sich die optimale Kombination auch abhängig von der Situation ändern kann. Analysiert daher immer die Gefechtssituation und versucht die passende Zusammenstellung für eure Einheiten zu finden.

Setzt nicht nur auf einen einzelnen Einheitentyp.

Spezialisiert euch noch tiefgreifender

Mehr Spezialisierungen sind mit den Battlegroups möglich. Dabei handelt es sich um weitere Zweige einer einzelnen Fraktion, die den Fokus auf bestimmte Bereiche legen. So könnt ihr dann etwa noch mehr die Schlagkraft eurer Fahrzeuge oder eurer Infanteristen steigern.

Jede Battlegroup bietet unterschiedliche Vorzüge und Optionen. Es lohnt sich daher, ein wenig herumzuprobieren, bis ihr die optimale Battlegroup gefunden habt, die zu eurem Spielstil passt. Und wer weiß: Vielleicht findet ihr beim Experimentieren ja eine Battlegroup oder einen Spielstil, der euch noch mehr liegt.