Company of Heroes 3: Multiplayer-Technik-Test lässt es euch noch einmal vor Release spielen.

Ab sofort habt ihr die Chance, Company of Heroes 3 vor dem Release noch einmal anzuspielen.

Auf Steam hat ein Multiplayer-Technik-Test begonnen, mit dem Entwickler Relic die Server und die Infrastruktur auf die Probe stellen möchte.

Mehrere Tage lang testen

Verfügbar ist der Multiplayer-Technik-Test bis Montag, den 16. Januar 2023, um 19 Uhr deutscher Zeit.

Acht unterschiedliche Multiplayer-Karten sind verfügbar, sie führen euch nach Nordafrika und Italien. Spielen könnt ihr wiederum im 1vs1, 2vs2, 3vs3, 4vs4, gegen die KI, im Annihilation-Modus und in eigenen Spielen.

Ihr könnt alle vier Fraktionen und zwölf Kampfgruppen ausprobieren, die das Spiel zu bieten hat.

"Dieser Multiplayer-Test richtet sich an RTS- und Strategie-Fans, aber Relic hat auch die 'Mission Zero' integriert, eine (überspringbare) Tutorial-Mission für diejenigen, die ihr RTS-Muskelgedächtnis etwas aufwärmen wollen oder müssen", heißt es. "Darüber hinaus sind alle spielbaren Multiplayer-Karten auch für Schlachten gegen KI-Gegner verfügbar."

Für PC erscheint Company of Heroes am 23. Februar 2023. Portierungen für Xbox Series X/S und PlayStation 5 folgen später in diesem Jahr.