The Witcher 4: Das Rollenspiel wird ganz anders als die Teile davor

The Witcher 4, oder Codename Polaris, wird ein Rollenspiel. Damit trägt es die Tradition von den Vorgängerspielen weiter. Doch lasst euch davon nicht täuschen, denn der vierte Teil soll sich trotzdem stark von The Witcher 3 unterscheiden.

The Witcher 4 kommt mit neuen Konzepten

CD Projekt Red möchte mit dem neuen Spiel neue Wege für das Erzählen von Geschichten finden. Das erzählt das Studio in ihrem vierteljährlichen Finanzbericht. Dort erklären die Entwickler auch, dass der Titel noch in diesem Jahr in die volle Produktion startet.

Wie das Studio mit The Witcher 4 die Grenzen verschieben will, erklärt der Entwickler in einer Telefonkonferenz mit seinen Investoren (danke Altchar).

"The Witcher Polaris ist immer noch ein Rollenspiel, aber es wird einige Veränderungen gegenüber The Witcher 3 geben", heißt es.

"Wir wollen nicht an der gleichen Stelle verharren. Wir wollen immer wieder die Grenzen verschieben und neue Wege finden, die Geschichte zu erzählen. Wir wollen uns in die nächste Richtung bewegen, also könnt ihr im nächsten Witcher-Spiel neue Dinge erwarten."

Aktuell arbeiten über 400 Entwickler an Codename Polaris.