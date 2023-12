Das beste "Star Trek wie früher"-Spiel: Star Trek Resurgence liefert das, was Fans wollen.

In meiner Jugend war Star Trek quasi omnipräsent. Mit The Next Generation fing es bei mir an, dann folgten Deep Space Nine (beste Serie!), Voyager und Enterprise. Star Trek lief regelmäßig im TV, ich kannte es gar nicht anders, und Filme gab es auch noch. Meine Liebe zu diesem Franchise reicht weit zurück und ich verbinde heute noch sehr viele und sehr schöne Erinnerungen damit. Ich mag so vieles daran, dass ich es wahrscheinlich gar nicht alles aufzählen könnte.

Anders gesagt: Ich habe sehr viel Nostalgie, besonders für diese Star-Trek-Ära rund um TNG, DS9 und VOY. Und in genau diese Kerbe schlägt Star Trek Resurgence und hat somit den richtigen Nerv getroffen. Wenngleich es sich nicht alleine dadurch für diesen Award qualifiziert. Nein, es greift die bekannte Telltale-Formel auf und adaptiert diese ziemlich kompetent. Ich könnte mir weitere Star-Trek-Abenteuer in dieser Art sehr gut vorstellen.

of Attribution

Entwickler Dramatic Labs hat mit Resurgence zugleich die Wünsche der älteren Fans nach mehr Abenteuern in dieser Zeitperiode erfüllt. Wenn man sie schon nicht aktuell in Serienform bekommt, dann wenigstens so. Einfach nur bekannte Schiffsklassen wie die Excelsior-, Steamrunner- oder Miranda-Klasse oder die schicken Uniformen aus den TNG-Filmen und späteren DS9-Staffeln auf dem Bildschirm zu sehen, ruft schon nostalgische Gefühle in mir hervor. Dramatic Labs hat es gut verstanden, das hervorzulocken, gleichzeitig jedoch auch etwas zu gestalten, was eigenständig ist. Es ist eine wirklich gute Balance zwischen Altem und Neuem.

Und von Letzterem hat das Star-Trek-Universum sicherlich noch mehr als genug zu bieten, wenn man nur will. Wie ich im Test schon schrieb, hatte ich das Gefühl, einen sehr guten, spannenden Mehrteiler zu sehen. So wie damals fesselte es mich vor den Fernseher, nur musste ich hier nicht eine Woche bis zur nächsten Episode warten, sondern konnte einfach weiterspielen. Weiter und weiter und weiter. Definitiv das Star-Trek-Spiel, mit dem ich dieses Jahr am meisten Freude hatte (Sorry, Star Trek Infinite, aber du bist auch nicht schlecht).

Zum Test von: Star Trek Resurgence

Hier geht's zur Übersicht der Eurogamer.de Awards 2023