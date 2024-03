Mit diesem Kirby-Auto kann man sogar fahren und es ist jetzt vorbestellbar

Hat euch Kirby in Kirby und das vergessene Land in seiner Auto-Form gefallen? Davon bekommt ihr bald ein kleines Modell.

Und dieses Modellauto könnt ihr sogar durch die Gegend fahren lassen!

Mit Kirby durchs Wohnzimmer

Good Smile veröffentlicht im Rahmen seiner Reihe "Pop Up Parade" diese neue Figur, wahrscheinlich im Laufe dieses Sommers.

Ihr könnt dieses Auto, wenn ihr es auf eine Oberfläche stellt, ein Stück zurückziehen und es anschließend fahren lassen.

Auto-Kirby für euer Zuhause.

Also so, wie ihr es von anderen Spielzeugautos kennt. Eine nette Idee, wenn man am Kirby-Autos Gefallen gefunden hat.

Und allzu teuer fällt das Modell auch nicht aus, ihr könnt es zum Beispiel bei Play-Asia für rund 30 Euro vorbestellen. Beachtet dort aber die Deadline für Vorbestellungen (21. März 2024).