Happy Birthday, Kirby: Der pinke Gourmet wird heute 30 Jahre alt!

Ja, der Rechtsstreit, den John Kirby für Nintendo gegen Universal Studios 1984 gewann, sorgte für die epische Entstehung des Namen von Kirby. Kaum zu glauben, dass das kleine pinke Schlemmermäulchen heute ganze 30 Jahre alt wird! Die Reise startete 1992 mit "Kirby's Dream Land" auf dem Game Boy. Im Westen war Kirby damals auf der Verpackung noch langweilig weiß statt seinem ikonischen Pink, was er heutzutage ganz stolz, sowohl in seinen eigenen Spielen, als auch in Kooperationen präsentiert.

Bei Super Smash Bros. ist er zum Beispiel bis heute einer der beliebtesten Kämpfer. Seine Fähigkeit zu fliegen und Gegner einzusaugen, um dann ihre Fähigkeiten zu übernehmen lässt ihn oft überlegen erscheinen. Doch diese Fähigkeit bekam Kirby erst in seinem zweiten Spiel Kirby's Adventure 1993 auf dem NES. Hier konnte Kirby auch endlich weltweit seine pinke Farbe präsentieren.

Zuletzt erschien dieses Jahr Kirbys erstes 3D-Abenteuer auf der Nintendo Switch: Kirby und das vergessene Land belohnt unseren Eskapismus mit einem liebenswerten Abenteuer, das wir einfach nicht vergessen möchten.

Happy Birthday, Kirby! Danke, dass du uns schon 30 Jahre lang so süße Erinnerungen und verträumte Abenteuer bescherst.