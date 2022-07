PowerA lässt euch 30 Jahre Kirby mit einem knuffigen Switch-Controller feiern

Kirby feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag und passend dazu könnt ihr euch mit neuer Hardware und einem Accessoire von PowerA eindecken.

Einerseits hat das Unternehmen einen Controller veröffentlicht, zudem folgt noch eine Tasche für die Konsole.

Der Controller ist bereits erhältlich

Bei dem Controller handelt es sich um einen Enhanced Wired Controller für Nintendo Switch in pinkfarbenem und blauem Design mit einem Kirby auf der linken Seite und einem Stern in der Mitte.

Zudem verfügt der Controller über zwei programmierbare Tasten, auf die ihr Kommandos der anderen Buttons legen könnt. Für rund 35 Euro könnt ihr ihn auch bei Amazon.de kaufen.

Noch im Juli soll das Protection Case für die Switch veröffentlicht werden, es ist für die Switch OLED, die Standard-Switch und die Switch Lite geeignet.

Das Design orientiert sich am Look des Controllers und zeigt ebenfalls einen großen Kirby auf der Vorderseite. Die Tasche verfügt über einen integrierten Standfuß für den Tabletop-Modus, ihr könnt mehrere Spiele darin unterbringen und in einem abgetrennten Bereich Accessoires wie Kabel oder Touchpen verstauen.