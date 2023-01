Das Studio hinter The Last Guardian deutet eine neue Enthüllung an

GenDesign, Der Entwickler von The Last Guardian, hat in diesem Jahr noch etwas Großes vor. Zumindest hört es sich stark danach an, als würde eine neue Enthüllung vor uns stehen.

Es wird kein The Last Guardian 2

In einem Gruß zum Neujahr in den sozialen Medien sagte das Studio, dass 2023 "endlich ein Jahr sein wird, in dem es viel zu besprechen gibt".

Weiter heißt es: "Wir arbeiten hart daran, dieses Jahr zu einem großartigen Jahr für euch zu machen, also freut euch bitte darauf".

新年あけましておめでとうございます。



いよいよ皆様にたくさんの話題をお届けできる一年に!と頑張っておりますので、ぜひご期待ください。

本年もよろしくお願い申し上げます。



genDESIGNでは現在開発中のプロジェクトに向けキャリア・新卒を問わず仲間を募集しています。https://t.co/jKIVMfFWuK pic.twitter.com/bUu5TODraB — genDESIGN (@genDESIGN_Inc) December 31, 2022 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

2014 wurde der Entwickler GenDesign von ehemaligen Mitgliedern von Team Ico gegründet. Team Ico war unter der Führung von Fumito Ueda für die Projekte Ico, das 2001 erschien, und Shadow of the Colossus aus dem Jahr 2005 bekannt.

Ein Artwork für das nächste Spiel von GenDesign wurde im Jahr 2021 geteilt. Zusätzlich gibt es einen Website-Teaser aus dem Jahr 2018. Ueda sagte gegenüber Famitsu, dass das nächste Projekt einen ähnlichen Umfang wie seine vorherigen Titel haben wird.

Mit diesem Bild teaserte Gendesign ihren neuen Titel an.

"Was wir jetzt machen, fühlt sich nicht wie ein Indie-Spiel an. Wir streben letztendlich etwas in der Größenordnung von Ico, Shadow of the Colossus und The Last Guardian an", so Ueda. Eine Fortsetzung soll es nicht werden, vielmehr ein eigener Titel. Also kein The Last Guardian 2. Schade.

"Wenn die Entwicklung in größerem Maßstab für uns interessant wird, dann denke ich, dass wir unser Entwicklungssystem deutlich erweitern und es einem großen Entwicklungsteam übergeben werden, um es zu einem großen Spiel zu machen."

Das Spiel soll als nach Control und Playdead eines der ersten sein, dass direkt von Epic Games gepublished wird.