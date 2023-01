Dead Space: Alle Sicherheitsfreigaben Level 1, 2, 3 finden - hier bekommt ihr sie

Die Sicherheitsfreigaben in Dead Space sind ein neues System im Remake.

Statt wie im Originalspiel gefundene Energieknoten zu investieren, um optionale Bereiche zu öffnen, könnt ihr auf der USG Ishimura im Remake Sicherheitslevel freischalten. Diese Freigaben ermöglichen das Öffnen von Containern und Türen der entsprechenden Stufe. Hinter den meisten auf diese Art gesicherten Zugängen lassen sich zusätzliche Ressourcen, Waffen oder Upgrades erbeuten.

Lest in diesem Guide, was es über das System zu wissen gibt und wie man die verschiedenen Sicherheitsstufen für Isaac freischaltet.

Die Sicherheitsfreigaben in Dead Space

Gerade zu Beginn kommt ihr öfter an Türen vorbei, die eure Freigabestufe übersteigen. Keine Sorge, das ist normal so. Ihr habt nichts übersehen.

Im Laufe der Hauptgeschichte stolpert ihr mehr oder weniger automatisch über die Freigaben für höhere Sicherheitsstufen und könnt dann zu den entsprechenden Behältern oder Türen zurückkehren, um sie zu öffnen und zu plündern. Folgt einfach der Story.

Manche Türen auf der Ishimura öffnen sich nur mit der entsprechenden Freigabestufe.

Diese führt euch ohnehin mehrfach zurück in besuchte Areale, wo ihr dann die erweiterten Freigaben nutzen könnt. Dennoch schadet es sicher nicht, die Stellen zu notieren, wo höherer Freigabestufen gefragt sind.

Eine Ausnahme ist die Master-Überbrückung. Diese erfordert den Abschluss der Nebenmission "Sie sind nicht autorisiert" und ermöglicht den Zugriff auf alle Türen, Behälter und Co., selbst die am stärksten gesicherten.

So schaltet ihr die Sicherheitsstufen in Dead Space frei

Es gibt drei normale Freigabelevel im Dead-Space-Remake. Hier die genauen Stellen, an denen ihr sie findet. So könnt ihr optimal den nächsten Rundgang durch die USG Ishimura planen und alles auf dem Weg mitnehmen:

Level Kapitel Wie freischalten Level 1 Kapitel 2 Nachdem ihr den RIG des Captains in der Leichenhalle eingesammelt habt. Level 2 Kapitel 4 Nach dem Erreichen des Atriums müsst ihr Hammond in der Kabine des Captains aufsuchen und mit ihm reden. Er schaltet Stufe 2 frei. Level 3 Kapitel 7 Im Laufe des Kapitels betretet ihr die Steuerung der Mineralienverarbeitung. Dallas' RIG liegt darin zum Einsammeln bereit.

Das waren alle Freigabestufen in Dead Space, die man im normalen Spielverlauf findet. Keine davon ist optional. Ihr sammelt sie alle im normalen Spielverlauf und könnt sie nicht verpassen.