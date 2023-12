Death Stranding erhält Live-Action-Film - Das hecken Kojima und A24 aus

Kojima Productions und A24 arbeiten an einer Live-Action-Verfilmung von Death Stranding. Urplötzlich kündigen die beiden Unternehmen die Spielverfilmung an.

Ein künstlerischer Film zu Death Stranding wird geboren

Das Entwicklerstudio von Hideo Kojima dürfte den meisten unter euch ja ein Begriff sein. Bei A24 könnte es allerdings anders aussehen. Das Filmverleih- und Produktionsunternehmen kennt ihr vielleicht von Filmen wie Everything Everywhere All At Once, Talk to Me, Uncut Gems, Midsommar, Lady Bird und Moonlight.

"Der Film verspricht, die Geheimnisse rund um das apokalyptische Ereignis namens 'Death Stranding' zu ergründen, das die Grenzen zwischen Leben und Tod verwischt und albtraumhafte Kreaturen in eine Welt am Rande des Zusammenbruchs gebracht hat", so erklärt Kojima Productions den Film.

It's official: we've partnered with Kojima Productions on the live-action feature film adaptation of Hideo Kojima's acclaimed video game, DEATH STRANDING. pic.twitter.com/ypZGRiZVvY — A24 (@A24) December 14, 2023

Statt eines Hollywood-Blockbusters soll es sich dabei eher um einen Film mit künstlerischem Ansatz handeln. Sieht wohl nicht allzu gut für einen Auftritt von Norman Reedus aus, der in Death Stranding Sam Bridges spielt, aber wir werden sehen.

"Es gibt viele 'Spielverfilmungen', aber was wir machen, ist nicht nur eine direkte Umsetzung des Spiels", so Kojima. "Die Absicht ist, dass unser Publikum nicht nur aus Fans der Spiele besteht, sondern dass unser Film für jeden ist, der das Kino liebt."

"Wir erschaffen ein 'Death Stranding'-Universum, das es so noch nie gegeben hat und das nur durch das Medium Film erreicht werden kann."

Vom A24 ist Kojima zumindest begeistert. Die Präsenz des Unternehmens sei einzigartig in der Branche. "Die Filme, die sie der Welt liefern, sind von hoher Qualität und sehr innovativ.

"Ich habe mich von ihren Kreationen angezogen gefühlt und sie haben sogar meine eigene Arbeit inspiriert. Ihr innovativer Ansatz des Geschichtenerzählens deckt sich mit dem, was Kojima Productions in den letzten 8 Jahren gemacht hat."

Was denkt ihr über diesen Ansatz?