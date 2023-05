Death Stranding kostenlos im Epic Games Store - Schon wieder?

Statt netten Kleinkram verschenkt Epic Games in ihrem Store diese Woche kein geringeres Spiel als Hideo Kojimas Death Stranding.

Gestrandet in der Gratis-Ecke

Den beliebten Titel könnt ihr euch ab sofort und bis zum 25. Mai um 17:00 Uhr gratis abholen. Danach wird der Titel durch das nächste Geschenk ersetzt. Welches Spiel euch zu deisem Zeitpunkt erwartet, hat Epic Games noch nicht enthüllt.

Ihr erhaltet Death Stranding nicht automatisch, zwei Klicks müsst ihr also hergeben, um euch das Geld für den Titel zu sparen. Aber das ist wirklich ein kleiner Aufwand verglichen mit der Leistung und der Spielzeit, die ihr potenziell erhaltet.

Death Stranding ist aber kein neuer Gast in der wöchentlichen Grabbelkiste von Epic Games. Bereits letztes Jahr wurde das Spiel am 25. Dezember verschenkt. Damals noch fälschlicherweise in der Director's-Cut-Version, bis Epic Games dieses versehen aufklärte und nur noch das Basisspiel anbot.

Mehr zu Death Stranding:

Epic Games: Death Stranding Director's Cut hätte nie verschenkt werden dürfen

Death Stranding wird verfilmt: Produzent nennt die Adaption "intim und bodenständig"

Death Stranding 2: Angeblich von Norman Reedus bestätigt

In Death Stranding seid ihr als Sam Porter Bridges, der von Norman Reedus verkörpert wird, in einer verwüsteten Welt unterwegs. Ihr lauft und lauft und lauft, um die Gesellschaft wieder miteinander zu verbinden. Bringt Waren und Nahrungsmittel von A nach B und hinterlasst dabei Botschaften an andere Spieler, die diesem Ziel ebenfalls hinterhergehen.

Hier könnt ihr euch Death Stranding kostenlos sichern. Herunterladen und spielen könnt ihr es auch noch später.

Gleichzeitig mit diesem hochkarätigen Geschenk hat Epic Games auch einen neuen Mega Sale eröffnet. Hier gibt es bis zu 75 Prozent Rabatt auf eine Vielzahl von kleinen und großen Titeln.