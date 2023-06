Diablo 4: Schnell Gold bekommen – so farmt ihr effektiv Geld in Sanktuario

Wie viel Gold habe ich und wo sehe ich das? Seit Diablo 3 wird euch euer gesamtes gesammeltes Gold am unteren linken Rand eures Charakter/Inventar-Fensters angezeigt. Euer Inventar öffnet ihr mit der Taste "I" auf der Tastatur respektive der "Menü"-Taste bei einem Xbox One Controller oder der "Options"-Taste auf dem PS5 Controller. In der Schatzkiste könnt ihr übrigens kein Gold mehr hinterlegen, das ist aber auch nicht mehr nötig, da ihr beim Ableben eure mitgeführten Münzen nicht mehr verliert. Sämtliches Gold, das euer Held in Diablo 4 besitzt, wird euch im Charakter/Inventarfenster angezeigt.

Wofür benötigt man Gold in Diablo 4? Gold ist die Grundlage der Ökonomie in Diablo 4. Es wird für so gut wie alle wirtschaftlichen Zweige in Sanktuario als Zahlungsmittel benötigt. An Gold kommt ihr relativ leicht heran, doch das bedeutet nicht automatisch, dass ihr euer Geld mit vollen Händen verjubeln sollt oder könnt. Die Kosten von allen goldrelevanten Diensten steigen nämlich mit eurer Charakterstufe respektive der Gegenstandsmacht / Qualität eurer Ausrüstung an. Ihr benötigt Gold in Diablo 4 für: Ausrüstung und Verbrauchsgegenstände bei Händlern kaufen

Ausrüstung beim Schmied reparieren, wiederverwerten und aufwerten

Tränke und Elixiere beim Alchemisten herstellen

Heiltränke beim Alchemisten verbessern

Ressourcen beim Alchemisten verfeinern

Aspekte beim Okkultisten extrahieren und einprägen

Siegel beim Okkultisten herstellen und wiederverwerten

Gegenstände beim Okkultisten verzaubern

Edelsteine beim Juwelenschmied herstellen und aus Sockel entfernen

Talentpunkte entfernen und neu verteilen

Paragon Punkte entfernen und neu verteilen

Zusätzliche Fächer in der Schatztruhe freischalten

Und vieles mehr Gold könnt ihr in Diablo 4 durch so gut wie alle Aktivitäten bekommen.