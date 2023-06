Diablo 4: Klassen Ranking Tier List - Welche Klasse ist die Beste / Stärkste?

Die Frage nach der besten / stärksten Klasse in Diablo 4 ist so alt wie die Spielreihe selbst. Und wie so oft, lässt sich nur schwer eine endgültige Antwort geben, denn es hängt immer davon ab, nach welchen Kriterien ihr das Ganze ordnet. Such ihr die stärkste Klasse für das frühe Spiel oder das Endgame? Wollt ihr lieber die beste Klasse wissen, die Dungeons und Ausrüstung am schnellsten farmen kann oder im Gruppenspiel die meisten Vorteile mitbringt? Je nach Kriterium lautet die Antwort immer anders, denn keine Klasse in Diablo 4 ist in jedem Bereich absolute Spitze. Hinzu kommt, dass die Entwickler sicherlich noch an einigen Stellschrauben drehen werden, was sich auch auf Klassen Ranking auswirken wird.

Verlasst euch nicht vollständig auf Ranglisten, wählt eure eigenen Favoriten

Bevor wir die Klassen in Diablo 4 in Ranglisten einordnen, solltet ihr wissen, dass alle Charaktere zum Start von D4 sehr nah beieinander liegen. Es ist durchaus möglich, dass das Bild in einem Monat ganz anders aussieht, denn trotz der vielen Betas, dem Server Slam und der Presse Beta hat es kein Spieler geschafft, die perfekte Ausrüstung für seine Charaktere zusammenbekommen. Dementsprechend gibt es auch keinen direkten Vergleich der Klassen auf Augenhöhe.

Denkt also nicht, dass der letzte Platz in der Rangliste automatisch bedeutet, dass die Klasse unspielbar oder schlecht ist. Ganz im Gegenteil, jeder Charakter ist mehr als fähig, alle Schwierigkeitsgrade und Endgame-Inhalte allein oder in der Gruppe zu bestreiten. Es ist nur so, dass das ein paar Klassen minimal besser von der Hand geht, als anderen – weinen auf hohem Niveau sozusagen.

Bedenkt zudem, dass alle Ranglisten der Diablo 4 Klassen im Netz immer nur eine Momentaufnahme darstellen. Die Meta kann und wird sich in Spielen wie D4 immer wieder verändern. Soll heißen: Sobald die Entwickler an den Zahlen herumschrauben oder neue Gegenstände einführen, werden Fähigkeiten plötzlich schlechter oder besser oder es ergeben sich ganz neue Synergien, von denen einige Klassen mehr profitieren als andere. Das wird in den ersten Wochen nach Spielstart oder einer neuen Season noch recht häufig passieren. Es ist also eher die Frage, welche Klassen derzeit "FotM" sind (Favourite of the Month zu dt. Favorit des Monats).

Viel wichtiger ist es daher, dass ihr mit eurer gewählten Klasse Spaß habt. Was bring ein Charakter, der auf dem Papier die größten Zahlen raushaut, wenn er ständig stirbt oder man sich dafür die Finger brechen muss / einen wissenschaftlichen Abschluss benötigt, um diese Zahlen aus der Klasse herauszukitzeln.