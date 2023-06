Diablo 4: Schnellreise freischalten - so aktiviert und nutzt ihr die Transportplattformen

Die Schnellreise in Diablo 4 ist eine der wichtigsten Transportmittel, um die große Spielwelt von Sanktuario zu bereisen. Sie funktioniert in Blizzards neuestem Hack and Slay-Ableger genauso, wie man es aus allen Vorgängern kennt, allerdings muss die Funktion erst einmalig freigeschaltet und neue Reiseziele aktiviert werden. Nachfolgend zeigen wir euch, wie ihr die Schnellreise in Diablo freischalten könnt und wo ihr weitere Wegpunkte auf der Karte findet.

Wie funktioniert die Schnellreise in Diablo 4 und was sind Wegpunkte?

In Diablo 4 gibt es mehrere Systeme, die euch bei der schnellen und bequemen Reise durch die ziemlich große Spielwelt von Sanktuario helfen sollen: die Schnellreise über die sogenannten "Wegpunkte", das Stadtportal und euer Reittier. Jede davon hat ganz eigenen Vor- und Nachteile, doch zusammen ergänzen sie sich hervorragend, um größere und kleinere Distanzen zu überbrücken.

So sehen die Wegpunkte für die Schnellreise in Diablo 4 aus.

Die Wegpunkte schaltet ihr als Erstes im Spiel frei (siehe nächsten Punkt). Sie dienen euch als mittel- und insbesondere als Langstreckentransport – beispielsweise, wenn ihr schnell von einem Ende der Karte zum anderen kommen wollt. Im Gegensatz zum Stadtportal, das ihr so gut wie überall in der Spielwelt einsetzen könnt, sind die Wegpunkte fixe Orte in der Spielwelt – also immer an derselben Stelle auf der Karte zu finden - , zwischen denen ihr reisen könnt.

In der Regel gehören die Wegpunkte zu größeren oder kleinen Städten und Quest-Hubs. Die meisten davon sind frei begehbar, es gibt aber auch einige Fälle, bei denen ihr zuerst einen Stützpunkt erobern müsst (beispielsweise "Nostrava"), ehe ihr den Wegpunkt nutzen könnt. Das läuft für gewöhnlich so ab, dass ihr den Ort entdeckt und die Einwohner von Monstern angegriffen werden. Besiegt ihr alle Dämonen, nehmen die NPCs ihr alltägliches Geschäft wieder auf und der Wegpunkt wird automatisch aktivieren.

Diablo 4 Schnellreise: Einige Wegpunkte stehen euch erst zur Verfügung, wenn ihr eine von Dämonen heimgesuchte Stadt erobert.

Um die Schnellreise zu nutzen, müsst euch zuerst zu einem Wegpunkt begeben und mit ihm interagieren. Daraufhin wird euch die Karte eingeblendet und ihr könnt zu einem beliebigen anderen Wegpunkt auf der Karte mit einer Interaktion auf das entsprechende Wegpunkt-Symbol reisen.

Beachtet: Begebt ihr euch zu einem Wegpunkt, könnt ihr damit immer nur zu anderen Wegpunkten reisen und auch nur die Orte ansteuern, an denen ihr bereits den Wegpunkt freigeschaltet habt. Befindet ihr euch mitten in der Pampa und wollt einen freigeschalteten Wegpunkt benutzen, müsst ihr dafür nicht extra zu Fuß dorthin laufen, sondern könnt euch direkt zu jeden beliebigen Wegpunkt via Stadtportal-Teleport begeben und dann damit weiterreisen.