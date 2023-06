Diablo 4: Vorrangige Quests - was sie sind und wieso ihr sie sofort erledigen solltet

In Diablo 4 werdet ihr zum ersten Mal mit einer sogenannten Vorrangingen Quest konfrontiert, wenn ihr im Zuge des "Prolog: Wanderschaft" die Hauptstadt Kyovashad in den zersplitterten Gipfeln erreicht. Es wird nicht die einzige Vorranginge Quest bleiben, die ohne euer Zutun in eurem Tagebuch landet, und sollte – wieder Name schon andeutet – möglichst schnell erledigt werden, denn sie lässt euch tiefer in die Spielwelt von Diablo 4 eintauchen und gibt euch mehr Möglichkeiten zur Hand. Auf dieser Seite verraten wir euch, was es mit den vorrangigen Quests auf sich hat, welche es gibt und was sie euch bringen.

Diablo 4 Vorrangige Quests Inhalt: