The Last of Us Part 1: PC-Anforderungen und -Features bestätigt - Läuft es bei euch?

Bald erscheint die PC-Version von The Last of Us: Part 1 und ihr könnt jetzt herausfinden, ob diese gut bei euch läuft.

Sony und Naughty Dog haben Details zu den PC-Anforderungen und -Features der Portierung mitgeteilt.

Das erwartet euch auf dem PC

Unter anderem gibt es eine Reihe anpassbarer Grafikoptionen auf dem PC, etwa für die Texturqualität, Schatten, Reflexionen, Framerate-Begrenzungen und so weiter.

Support für 21:9- und 32:9-Monitore ist ebenso vorgesehen wie Kompatibilität mit AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS Super Resolution und 3D-Audio.

Neben Tastatur und Maus könnt ihr die PC-Version mit dem DualSense-Controller oder anderen Gamepads spielen und die Belegung der Tasten ändern.

Wie die PC-Anforderungen aussehen, lest ihr auf dem nachfolgenden Bild:

Die minimale Stufe ist auf eine 720p-Auflösung bei 30 fps und niedrigen Einstellungen ausgerichtet, die hohe Stufe soll euch 1080p, 60 fps und hohe Einstellungen bescheren. Für Ultra mit 4K und 60 fps empfiehlt man eine 7900XT oder RTX 4080. Auf eurer SSD solltet ihr wiederum rund 100 GB dafür freiräumen.

The Last of Us: Part 1 erscheint am 28. März 2023 für den PC.