Wie lange wird dich Dragon's Dogma 2 beschäftigen? Diese Spielzeiten sind zu erwarten

Wie lang ist Dragon's Dogma 2? Diese Frage ist nicht unbedingt einfach zu beantworten, denn wir wissen ja, dass das bei offenen Welten im Allgemeinen und je nach Spielerin oder Spieler noch einmal individuell schwanken kann.

Was nicht heißt, dass es keine Indikatoren für die Spielzeit von Dragon's Dogma 2 gibt. Die haben wir nämlich und die kommen von Capcom selbst, wenngleich das keine konkreten Zahlen sind.

Wie lange spielt man Dragon's Dogma 2?

Angaben von Director Hideaki Itsuno lassen vermuten, dass ihr rund 37 Stunden brauchen werdet, um die Story von Dragon's Dogma 2 abzuschließen. Zwar nannte er diese konkrete Zahl noch nicht, gab jedoch gegenüber Game Informer an, dass euch Dragon's Dogma 2 in etwa so lange beschäftigen wird wie der Vorgänger.

Und für den brauchte man im Durchschnitt um die 37 Stunden, wenn man sich überwiegend auf die Kampagne konzentrierte. Seien wir mal etwas großzügig und gehen daher von 30 bis 40 Stunden für die Kampagne in Teil zwei aus.

Ausufernder wird es, wenn ihr euch wirklich mit allem beschäftigt, was die Welt zu bieten hat. Auch hier gibt es noch keine konkreten Angaben, aber der Vorgänger dient ebenfalls als Indikator. Für einen vollen Durchgang mit allem drum und dran konntet ihr dort mit ungefähr 100 Stunden rechnen.

Wenn wir davon ausgehen, dass die Fortsetzung vielleicht noch etwas umfangreicher ist, reden wir hier wohl ebenfalls von um die 100 Stunden oder sogar noch mehr.

Dragon's Dogma 2 erscheint am 22. März 2024 für PlayStation 5, PC und Xbox Series X/S.