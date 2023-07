EA Sports FC 24: Erstmals ohne FIFA im Namen - Evolution oder doch Revolution?

HyperMotion V, PlayStyles, eine stark überarbeitete Frostbite-Engine oder der Fokus auf Frauenfußball mit weiteren Ligen und dem Einzug der Damen in Ultimate Team: Die Ankündigungen zu EA Sports FC 24 aus dem Reveal Stream haben wir euch bereits zusammengefasst. Mehr ins Detail ging es im anschließenden Producer Showcase, in dem die Entwickler unter anderem die drei Kerntechnologien für das authentische Aussehen der Athleten, die realistischen Bewegungen der Spieler sowie die neuen Spielstile näher vorstellten.

Die erste Säule, auf der das verbesserte Spielgeschehen basiert, ist die Weiterentwicklung der HyperMotion-Technologie, jetzt mit dem Zusatz V für "Volumetric Capture" versehen. Die Spielerinnen und Spieler müssen keine Mo-Cap-Anzüge mehr tragen, die Bewegungen werden nun bei rund 180 Live-Spielen von Kameras im Stadion erfasst und können als authentische Animationen direkt ins Spiel übertragen werden. So können besonders spektakuläre Aktionen, wie die im offiziellen Trailer prominent gezeigte Luftakrobatik von Erling Haaland, auch in EAFC24 Einzug halten, ohne sie erst im Studio nachstellen zu müssen.

KI, Machine Learning und mehr in EA Sports FC 24

Senior Producer Sam Rivera hat dazu noch ein paar spannende Details mitgeteilt, was mit den riesigen Mengen an aufgezeichneten Daten geschieht: So sorgt das Feature AI Mimic dafür, dass mehr als 1.200 Spieler mit ihrem typischen Laufstil wiedergegeben werden. Jeder dieser Sportler besitzt seine charakteristischen Arm- und Beinbewegungen sowie Körperhaltung beim Sprint. Es bleibt aber nicht nur bei der Optik, der Laufstil macht sich auch auf dem digitalen Rasen spielerisch bemerkbar. Möglich macht das AcceleRATE 2.0, bei dem das in FIFA 23 eingeführte Feature um gleich vier weitere Lauftypen erweitert wird. So habt ihr noch mehr Auswahl, wie euer Spieler sich beim Rennen verhält: eher mit einem gemächlichen Start, aber ausdauernd, kontrolliert, mit explosivem Antritt oder einer Kombination der Archetypen.

Ein bisschen Akrobatik darf hier und da nicht fehlen.

Die Verbesserungen der HyperMotion-Technologie machen sich auch in der Ballphysik bemerkbar, wo mit AI True Flight Ball Physics die Bewegungen des Balls in allen Situationen wie Kurvenverhalten, Abprallen oder Rollen durch maschinelles Lernen aus den gesammelten Daten automatisch und realistisch berechnet werden, ohne dass Animationen durch manuelle Parametereingaben erstellt werden müssen. Hinzu kommen Kinetic Physical Play mit mehr Möglichkeiten beim Blocken im Zweikampf oder AI Hands, bei dem mit einem Mo-Cap-Handschuh die Hand- und Handgelenkbewegungen detailliert erfasst und wiederum mit dem KI-Kollegen den passenden Spielsituationen sinnvoll zugeordnet werden. Wollt ihr auf PS4, Xbox One oder Nintendo Switch Matches bestreiten, dann aber nur ohne die HyperMotion-V-Vorzüge, die Technologie bleibt PC, PS5 sowie Xbox Series X/S vorbehalten.

Spielstile machen den Unterschied aus

Der zweite Pfeiler von EA Sports FC 24 sind die PlayStyles. Ein neues Feature, bei dem Spieler besondere Fähigkeiten erhalten, die durchaus ein Spiel entscheiden könnten. Anhand der Daten und Analysen des britischen Spezialisten Opta stehen insgesamt 34 PlayStyles in den Kategorien Passen, Schießen, Ballkontrolle, Abwehr und Torwartaktionen zur Verfügung, die einem Spieler erhebliche Vorteile verschaffen. Zum Beispiel stehen im Trickster genannten Spielstil mehr Optionen offen, den Ball spektakulär über den Kopf eines Verteidigers zu lupfen, der Speed Dribbler ist deutlich schneller vor dem Tor angekommen als ein Spieler ohne PlayStyle-Auszeichnung, oder ihr bekommt als Power Header eine höhere Wahrscheinlichkeit zugesprochen, Kopfbälle vor dem Tor auch erfolgreich im Netz unterzubringen.

Natürlich spielt ihr wieder in zahlreichen Originalstadien.

Mit PlayStyles+ erhalten besonders herausragende Spieler ein zusätzliches Upgrade, mit dem die einfachen Spielstil-Vorteile nochmals gesteigert werden. Zum Beispiel ist die angezeigte Fluglinie des Balls bei Freistößen bei einem Spieler mit Dead Ball+-PlayStyle sichtlich länger und bietet so eine bessere Chance, einen Weg über die Mauer ins Netz zu finden. Ich bin schon auf mein erstes Online-Match gespannt, wenn ich auf eine komplett mit PlayStyles+ ausgestattete Mannschaft treffe. Aber EA Sports verspricht hier, ganz genau auf das Balancing zu achten, damit Spielstile mit und ohne Plus nicht zu übermächtig werden. Vorgestellt wurden noch einige weitere spannende Mechaniken, wie Precision Passing, welches kontrollierte (Steil)Pässe erlaubt, die dank einem Indikator auch da ankommen, wo sie hin sollen, kontrolliertes Dribbeln, bei dem der Ball auch bei Sprints ganz eng am Fuß geführt wird, oder die vier neuen Skill-Moves, mit denen ihr auf dem Rasen zaubern könnt.

EA Sports FC 24 entwickelt sich technisch weiter

Als dritter Pfeiler kommt in EAFC24, diesmal auch auf der Nintendo Switch, die überarbeitete Frostbite-Engine zum Einsatz. Wie bereits bei Madden 24 setzten die Entwickler auf die EA Sports Sapient Technologie, die eine anatomisch korrekte Darstellung der Spieler erlaubt. Die Charaktermodelle wirken durch die Bank athletischer, definierter und ein gutes Stück näher an den Originalen. Als Beispiel diente in der Präsentation der Spanier Adama Traoré von den Wolverhampton Wanderers, dessen muskulöse Statur in EAFC24 erst richtig zur Geltung kam. Nicht nur der Körperbau wird realistischer dargestellt, die Detailfreude macht auch vor Trikots und Shorts nicht halt. GPU Cloth nennt sich die Technik, mit der die flüssige Bewegung der Sportbekleidung im Spiel simuliert wird und unter anderem zeigt, wie sich die Muskeln unter dem Stoff abzeichnen.

In FUT könnt ihr erstmals gemischte Teams mit Männern und Frauen erstellen.

Die frischen Frostbite-Updates machen sich auch mit dem sogenannten Feature Lighting bemerkbar, das schärfere Kontraste und sichtbar mehr Details und Tiefe auf das Spielfeld und die Zuschauerränge bringt. Auch die Präsentation der Spiele wurde kräftig überarbeitet: In dynamischen Match-Intros wird vor dem Beginn ein kurzer Zusammenschnitt aus Szenen mit einem Blick in die Kabine, aus der Aufwärmphase oder dem Trainer-Handshake gezeigt, um auf die Begegnung gebührend einzustimmen. Auch im Pause-Menü, während der Halbzeit oder nach dem Schlusspfiff könnt ihr Szenen in Spielgrafik betrachten, bei denen das Treiben der Athleten, Zuschauer, Reporter und erstmals auch der Kommentatoren gezeigt wird. Wenn ihr also das virtuelle Abbild von Alex Scott nicht nur hören, sondern auch sehen möchtet, dann habt ihr dazu die Möglichkeit. Übrigens: Mit BBC-Veteran Guy Mowbray und der ehemaligen Nationalspielerin Sue Smith kommt ein zusätzliches Kommentatoren-Team im Ultimate Team- und Anstoß-Modus zum Einsatz.

Damit ihr alle für ein Match wichtige Informationen bekommt, ohne das Spiel unterbrechen zu müssen, lassen sich HyperMotion Insight Overlays auf dem Rasen einblenden. So seht ihr auf einem Blick die letzten fünf Schüsse aufs Tor, von welcher Position aus diese erfolgten und welcher Spieler beteiligt war. Ebenso die Wahrscheinlichkeit, welche Mannschaft gewinnt, auf Basis des Spielverlaufs, den Ballbesitz und die Anzeige der fünf müdesten Spieler, die so langsam an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit stoßen, um schon mal die nächste Auswechslung zu planen.

Gemischte Teams in FUT und der ganze Rest

Kommen wir zu dem beliebten Modus Ultimate Team, bei dem eure Traumelf demnächst auch Stars des Frauenfußballs, auch als Heroes und Icons, enthalten kann und ihr die Wahl aus mehr als 1.600 Spielerinnen aus 74 Teams habt, um mit einem reinen Frauenteam oder einer gemischten Mannschaft auflaufen zu können. Sam Kerr und Alex Morgan Seite an Seite mit Robert Lewandowski und Karim Benzema. Warum eigentlich nicht?

Spannend finde ich die Evolutions, bei der ihr eine Karte im Laufe der Saison individuell verbessert und so einen Spieler oder eine Spielerin erschafft, die in dieser Form einzigartig ist. Am Beispiel des Borussen-Stürmers Youssoufa Moukoko wurde gezeigt, dass sich die Silberkarte mit einem 69er-Rating aus dem Vorjahr durch die Leistung in der Saison und das Absolvieren von Herausforderungen in den einzelnen Attributen sowie der Gesamtwertung in zwei Stufen bis zu einem respektablen und permanenten 85er aufwerten lässt.

Und damit muss in den kommenden Saisons noch nicht das Ende der Entwicklung erreicht sein, weitere Verbesserungen sind möglich und es können auch PlayStyles und PlayStyles+ erworben werden, welche die Leistungen erheblich verbessern. Schön: Nicht nur normale Karten können den Upgrade-Weg beschreiten, die Option steht auch Spezialkarten und Karten aus dem Team der Woche offen. Für mich auf jeden Fall ein Feature, auf das ich mich schon freue, um mich mit meinem Team von der Masse abzuheben.

Was gibt es noch Neues? Wenn ihr euch für die Managerkarriere interessiert, stehen euch jetzt sieben taktische Visionen wie Gegenpressing oder Tiki Taka zur Verfügung. Ihr verpflichtet Trainer, die eure Taktik am besten unterstützen und beobachtet eure Spieler aus verschiedenen Perspektiven - diesmal auch direkt von der Seitenlinie -, damit ihr erkennt, wie eure Vision auf dem Platz umgesetzt wird und sofort neue Anweisungen gebt, wenn es nicht so läuft, wie ihr es euch vorgestellt habt. Geht eure Strategie auf, wird mit der Mannschaft in kurzen Sequenzen, den dynamischen Momenten, ordentlich gefeiert.

Die Spielerkarriere bekommt ebenfalls neue Features spendiert, zum Beispiel heuert ihr Agenten an, die euch bei Vertragsverhandlungen unterstützen, Transferempfehlungen geben und genau erklären, welchen Karriereschritt ihr als Nächsten angehen müsst, um einen Stammplatz beim Verein eurer Träume zu ergattern. Auch in der Spielerkarriere kommt den PlayStyles eine große Rolle zu, die der Entwicklung eurer Spielerpersönlichkeit einen kräftigen Schub verleihen. Beispielsweise begeistert ihr mit dem Trickster-Spielstil das Publikum, wenn ihr geschickt mit dem Ball umgeht, und steigert so euren Marktwert. Die dynamischen Momente dürfen nicht fehlen: Schafft ihr es ganz nach oben, wird der Erfolg mit einem emotionalen Filmchen gefeiert, bei dem ihr zutiefst gerührt den Ballon d’Or für den besten Fußballspieler des Jahres in Empfang nehmt.

Last but not least: Auch die Modi Clubs, in EAFC24 ohne den Zusatz Pro, sowie Volta Football unterstützen jetzt Crossplay. Innerhalb einer Plattformgeneration findet man also neue Mitspieler in der Gruppe der PC-, PS5- und Xbox-Series-X/S-Nutzer oder der PS4- und Xbox One-Spieler. Lediglich die Nintendo Switch bleibt außen vor. Die fehlenden FIFA-Lizenzen kompensiert EA Sports FC 24 mit Neuzugängen wie der spanischen Liga F und der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie langfristigen Verträgen mit der Premier League oder der UEFA. Die Präsentation ist gewohnt schick, wirkt noch realistischer und die neuen PlayStyles, die in fast allen Spielmodi zu finden sind, scheinen eine echte Bereicherung des Gameplays zu sein. Wie sich all diese Neuerungen konkret auf das Spiel auswirken, wird sich spätestens im September zeigen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt.

EA Sports FC 24 erscheint am 29. September 2023 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Vorbesteller der Ultimate Edition haben bereits ab dem 22. September 2023 Zugang.