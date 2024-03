EA FC 24 TOTW 25 Predictions: Osimhen, Vinícius, Messi- wer kommt ins Team of the Week 25?

Wir starten mit den EA Sports FC 24 TOTW 25 Predictions in die neue Woche und die sehen wieder sehr vielversprechend aus. Es gab nämlich jede Menge Hatricks, unter anderem von Victor Osimhen, Alexander Sørloth, Talisca, Kaj Sierhuis, Paul Mullin oder Ragnar Ache, und auch sonst gute Leistungen von Topspielern wie Lionel Messi, Vinícius Junior, Ollie Watkins, Phil Foden, Daniel Parejo, Rodri, Sergej Milinkovic-Savic, Diego Rico, Min Jae Kim, Cristian Romero, Jonathan Clauss und vielen mehr. Es könnte durchaus eines der besten Teams werden, die wir bislang gesehen haben. Welche Spieler noch eine Chance haben, ins Team of the Week 24 zu kommen, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 25 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 25 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die ab dem 28. Februar 2024 eine hervorragende Leistung demonstriert und sich somit als Anwärter fürs Team der Woche 25 hervorgetan haben. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am kommenden Mittwochabend (06. März, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 24.

EA Sports FC 24 TOTW 25 Predictions: So könnte das Team of the Week 25 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Kaj Sierhuis 3 Tore, 2 Vorlagen 85 (69) ST (MS) Fortuna Sittard Victor Osimhen 3 Tore, 1 Vorlage 90 (89) ST (MS) SSC Neapel Paul Mullin 3 Tore, 1 Vorlage 85 (68) ST (MS) AFC Wrexham Alexander Sørloth 3 Tore 88 (87) ST (MS) FC Villarreal Talisca 3 Tore 87 (86) RM (ZOM, RF, ST) Al-Nassr Ragnar Ache 3 Tore 85 (70) ST (MS) 1. FC Kaiserslautern Ermedin Demirović 2 Tore, 1 Vorlage 85 (75) LM (ST, LF) FC Augsburg Luis Suarez 2 Tore, 1 Vorlage 85 (81) ST (LM, MS) UD Almería Wenderson Nascimento Galeno 2 Tore, 1 Vorlage 85 (78) LM (LF) FC Porto Lionel Messi 2 Tore 91 (90) MS (ZOM, ST) Inter Miami Vinícius 2 Tore 91 (90) ST (LM, MS, LF) Real Madrid Ollie Watkins 2 Tore 86 (85) ST (MS) Aston Villa Arnaud Nordin 2 Tore 85 (74) RM (RF, ST) HSC Montpellier Ezequiel Ponce 2 Tore 85 (73) ST (MS) AEK Athen Odion Ighalo 2 Tore 85 (77) ST (MS) al-Wahda Phillip Tietz 2 Tore 85 (72) ST (MS) FC Augsburg Serhou Guirassy 2 Tore 85 (81) ST (MS) VfB Stuttgart Tabitha Chawinga 2 Tore 85 (81) ST (MS) Paris Saint-Germain Youssef En-Nesyri 2 Tore 85 (82) ST (MS) FC Sevilla Paulo Dybala 1 Tor, 1 Vorlage 90 (89) MS (ZOM, ST) AS Rom (Roma FC) Romelu Lukaku 1 Tor, 1 Vorlage 87 (86) ST (MS) AS Rom (Roma FC) Brian Brobbey 1 Tor, 1 Vorlage 86 (85) ST (MS) Ajax Amsterdam Chidera Ejuke 1 Tor, 1 Vorlage 85 (75) LM (LF) Royal Antwerpen Harry Wilson 1 Tor, 1 Vorlage 85 (81) LF (RM, LM, RF) FC Fulham Thijs Dallinga 1 Tor, 1 Vorlage 85 (75) ST (MS) FC Toulouse Yussuf Poulsen 1 Tor, 1 Vorlage 85 (76) ST (MS) RB Leipzig Luuk de Jong 2 Vorlagen 88 (87) ST (MS) PSV Eindhoven Matteo Politano 2 Vorlagen 86 (84) RF (RM) SSC Neapel Brennan Johnson 2 Vorlagen 85 (76) RF (RM, ST) Nottingham Forest

Mittelfeld

Khvicha Kvaratskhelia 2 Tore, 1 Vorlage 89 (88) LF (LM, RF) SSC Neapel Phil Foden 2 Tore 89 (88) LM (RF, LF) Manchester City Emma Koivisto 2 Tore 85 (80) RAV (RV, RM) FC Liverpool Grzegorz Krychowiak 2 Tore 85 (75) ZDM (ZM) Abha Jacob Ondrejka 2 Tore 85 (69) RM (LM, ZOM, RF) Royal Antwerpen Pedro Gonçalves 1 Tor, 1 Vorlage 86 (85) ZM (LM, RF, LF) Sporting CP Artem Bondarenko 1 Tor, 1 Vorlage 85 (75) ZOM (ZDM) Schachtar Donezk David Brooks 1 Tor, 1 Vorlage 85 (74) RM (RF) AFC Bournemouth Fredrik Jensen 1 Tor, 1 Vorlage 85 (71) ZOM (RM, LM) FC Augsburg Hayao Kawabe 1 Tor, 1 Vorlage 85 (71) ZM (ZOM) Standard Lüttich Joseph Paintsil 1 Tor, 1 Vorlage 85 (75) RM (LM, RF) KRC Genk Ruben Vargas 1 Tor, 1 Vorlage 85 (74) LM (RM, MS, LF) FC Augsburg Santiago Moreno 1 Tor, 1 Vorlage 85 (71) RM (LM, RF) Portland Timbers Valerio Verre 1 Tor, 1 Vorlage 85 (73) ZM (LM, ZOM) Sampdoria Genua Daniel Parejo Muñoz 3 Vorlagen 87 (86) ZM (ZDM) FC Villarreal Rodri 2 Vorlagen 90 (89) ZDM (ZM) Manchester City Sergej Milinkovic-Savic 2 Vorlagen 89 (88) ZM al-Hilal Julian Gressel 2 Vorlagen 85 (73) RM (RAV, ZM, RF) Columbus Crew Lewis Cook 2 Vorlagen 85 (74) ZM (ZDM) AFC Bournemouth Petros Mantalos 2 Vorlagen 85 (76) ZOM (ZM, LM) AEK Athen

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Diego Rico 2 Vorlagen 85 (77) LV (LAV) FC Getafe Benjamin Pavard 1 Vorlage, Clean Sheet 85 (83) IV (RV) FC Bayern München Fabian Schär 1 Vorlage, Clean Sheet 85 (82) IV Newcastle United Min Jae Kim 1 Vorlage 88 (87) IV FC Bayern München Jose Copete 1 Tor, Clean Sheet 85 (75) IV RCD Mallorca Kevin Danso 1 Tor, Clean Sheet 85 (80) IV RC Lens Matthieu Udol 1 Tor, Clean Sheet 85 (73) LV (LAV) FC Metz Rodrigo Guth 1 Tor, 1 Vorlagen 85 (69) IV Fortuna Sittard Daniel Calvo Sanromán 1 Tor, 1 Vorlage 85 (72) IV Real Oviedo Cristian Romero 1 Tor 86 (84) IV Tottenham Hotspur Jonathan Clauss 1 Tor 86 (84) RV (RAV, RM) Olympique Marseille Axel Disasi 1 Tor 85 (79) IV FC Chelsea Christian Günter 1 Tor 85 (79) LV (LAV, LM) SC Freiburg Florian Lejeune 1 Tor 85 (77) IV Rayo Vallecano Joakim Mæhle 1 Tor 85 (77) LAV (LV, RM, LM) Vfl Wolfsburg Kurt Zouma 1 Tor 85 (79) IV West Ham United Lucas Digne 1 Tor 85 (79) LV (LAV) Aston Villa Sergio Ramos 1 Tor 85 (83) IV FC Sevilla Alphonse Areola 1 Elfmeter gehalten, 8/9 Bälle gehalten 86 (84) TW West Ham United Zander Clark 1 Elfmeter gehalten, 6/6 Bälle gehalten, Clean Sheet 85 (71) TW Heart of Midlothian

