Elden Ring DLC: Trotz intensiver Entwicklung immer noch kein Termin in Sicht?

Die Arbeiten an der Erweiterung zu Elden Ring laufen angeblich auf Hochtouren. Dennoch gibt es weiterhin keinen konkreten Veröffentlichungstermin. Immerhin gibt Entwickler FromSoftware ein kleines Update zu Shadow of the Erdtree.

Keine Sorge, der DLC wurde nicht vergessen

Kadokawa, die Muttergesellschaft von FromSoftware, meldet sich zu Wort und bestätigt, dass die Entwickler "derzeit hart" an dem DLC arbeiten, auch, wenn es zu diesem Zeitpunkt noch kein Release-Datum gibt. "Wir arbeiten derzeit intensiv an der Entwicklung von DLC für Elden Ring, aber wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben", so das Unternehmen.

"Für Elden Ring werden derzeit verschiedene Maßnahmen ergriffen, darunter auch die Entwicklung größerer DLCs, um den [Lifetime Value] zu maximieren", heißt es in der FAQ-Sektion des letzten Finanzberichts des Konzerns.

Derzeit entwickelt Tencent zudem ein kostenloses Handyspiel zu Elden Ring mit In-App-Käufen, das von der Struktur her ähnlich sein soll, wie Genshin Impact.