F1 23 macht sich für den Sommer bereit und bringt einen beliebten Spielmodus zurück

Electronic Arts bestätigt F1 23, die von Codemasters entwickelte Rennsimulation. Im Sommer erscheint der schnelle Spaß für PC, PlayStation 5 und Xbox Series.

F1 23 steht praktisch schon in den Startlöchern

Am 16. Juni erscheint das neue Formel-1-Spektakel - wer die rein digitale Champions Ecition erwirbt, kann sogar schon drei Tage früher, also am 13. Juni, auf die Piste steigen. Zusätzlich gibt es noch In-Game-Währung, einen XP-Boost und kosmetische Gegenstände. Mehr dazu im Blog-Post von EA.

In einem Enthüllungstrailer zeigen Codemasters und Electronic Arts, was ihr von ihrem neuen Titel erwarten könnt. Es werden rasante Rennen und glückliche Gewinner mit goldenen Pokalen gezeigt, Höhen und Tiefen, Interviews, quietschende Reifen und ganz viel Staub auf den Rennstrecken.

F1 23 soll ein verbessertes Fahrzeughandling für Lenkrad- und Pad-Spieler sowie viele weitere Funktionen, die Spieler sich gewünscht haben. So etwa rote Flaggen, eine neue Renndistanz von 35 Prozent und ein neues Farbkodierungssystem.

"Unsere enge Zusammenarbeit mit den Teams hat es uns ermöglicht, das Handling-Modell zu verfeinern und das Pad-Play noch realistischer zu gestalten, und die Implementierung eines neuen Farbkodierungssystems, das in Film und Fernsehen verwendet wird, sorgt für ein noch realistischeres Erlebnis", sagt Senior Creative Director Lee Mather von Codemasters.

Breaking Point wird wieder Teil von F1

Auch neue Teams, Fahrer und Rennstrecken, wie das neue Las Vegas Grand Prix sind mit am Start. Ein Hub, der "die Spieler in die komplexe Welt der Formel 1 einführt, indem er verschiedene Spielmodi wie Zeitfahren, Grand Prix und Multiplayer miteinander verknüpft" soll integriert werden.

Auf Trab halten kann euch zusätzlich die "ständig wechselnde Liste von saisonalen Inhalten" sowie die täglichen und wöchentlichen Herausforderungen. Laufend - hier wäre fahrend vielleicht passender - könnt ihr dann auch noch "neue Lackierungen, Rennanzüge und Helme" freischalten.

Zur Freude vieler eingefleischter Fans kehrt auch der Modus Breaking Point wieder zurück. "Die Rückkehr von Braking Point ermöglicht es den Spielern, in eine Renngeschichte einzutauchen, die neben den authentischen Rennfeatures, die unsere Spieler kennen und lieben, einen einzigartigen Blick auf die Formel 1 bietet", so Mather.