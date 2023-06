F1 Manager 2023: Release-Datum bestätigt, nächsten Monat werdet ihr Teamchef

Frontier Developments hat am Nachmittag das Release-Datum für den F1 Manager 2023 bestätigt.

Das Spiel erscheint demnach am 31. Juli 2023 für den PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.

Früher spielen mit der Deluxe Edition

Bereits vier Tage vorher könnt ihr den F1 Manager 2023 spielen, wenn ihr euch die Deluxe Edition vorbestellt.

Diese enthält zusätzlich auch noch ein exklusives Szenario-Paket mit zwölf "exklusiven Szenarien, die sich auf Startaufstellung und Rennmomente verteilen".

"In diesen Szenarien werden die Teamchefs noch mehr auf die Probe gestellt, indem sie einzelne Rennen erleben, die hypothetische Herausforderungen darstellen: Was wäre, wenn es in Bahrain regnen würde?", heißt es. "Wenn jedes Auto gleich wäre, wer würde dann gewinnen? Die Szenarien der Deluxe Edition bieten den Fans die Möglichkeit, einige der wichtigsten Fragen des Sports auf den Prüfstand zu stellen. "

Wie im Vorgänger übernehmt ihr auch im F1 Manager 2023 wieder die Rolle eines Teamchefs. Ihr kümmert euch um die Strategie in den Rennen, die Laune eurer Fahrer und um die Weiterentwicklung des Rennens.

Das ultimative Ziel ist letztlich natürlich der Gewinn der Fahrermeisterschaft und der Konstrukteursmeisterschaft.