Fallout: Fans von New Vegas freuen sich über legendären Charakter in Staffel 2 der Serie

Die Macher der Fallout-Serie von Amazon haben weitere Details zur kommenden zweiten Staffel verraten.

Dabei wurde etwa bestätigt, dass man einen sehr gut bekannten Charakter aus Fallout: New Vegas in die Serie holt.

Mr. House kommt zur Fallout-Serie

Wie die Showrunner Graham Wagner und Geneva Robertson-Dwore gegenüber Variety angeben, wird in der zweiten Staffel Robert House zu sehen sein.

Vorgesehen ist mindestens ein Auftritt während einer Rückblende. Ob er darüber hinaus noch eine größere Rolle spielen wird, ist hingegen noch nicht bekannt.

In Fallout: New Vegas kennt ihr Robert House aka Mr. House als Gründer und Führer von New Vegas. Da sein Körper jedoch nicht mehr mitmachte, ist es ihm gelungen, sein Gehirn an einen Supercomputer anzuschließen und weiter zu existieren.

Wann die zweite Staffel der Fallout-Serie kommt, ist indes noch nicht bekannt. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Produktion, geht also davon aus, dass es noch eine ganze Weile dauern wird.