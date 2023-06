Final Fantasy 16 Reittier finden - So bekommt ihr euren eigenen Chocobo

Macht euch keine zu großen Gedanken, wie ihr ein Reittier in Final Fantasy 16 findet. Ihr müsst ein klein wenig Geduld haben, aber keine Sorge, natürlich bekommt ihr in Final Fantasy 16 euren eigenen Chocobo. Ist ja Ehrensache.

Spielt bis zur Hauptquest „Ein schwarzes Omen“. Im Laufe dieser kommt ihr in ein kleines Kloster in Rosaria. Wenn ihr dieses traurige Ereignis hinter euch habt, kehrt in den Ort Marthas Rast zurück. Jetzt ist die Nebenquest „Ein ritterlicher Vogel“ verfügbar. Dieser müsst ihr jetzt nachgehen. Folgt den Hinweisen und ihr rettet einen weißen Chocobo. Dieser stellt sich als Ambrosia heraus, der Chocobo, den Clive ganz zu Beginn des Spiels am Phönixtor verloren hat. Wenn diese Nebenquest abgeschlossen ist, ist der Chocobo freigeschaltet und ihr könnt ihn als Reittier benutzen.

Alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Chocobos? Ja, auf jeden Fall.

Um euren Reit-Chocobo zu benutzen, müsst ihr außerhalb von Dungeons die Taste R3 – rechten Stick drücken – halten, um Ambrosia zu rufen. Wenn der Chocobo dann da ist, steigt mit X auf und reitet los. Da Ambrosia noch zwei gelbe Chocobos im Gefolge hat, sind auch immer genug Reittiere für eure Begleiter zu Hand.

Mit der Sprung-Taste kann Ambrosia ganz schön hoch springen und mittels dem linken Trigger auch schnell rennen. Ihr müsst dabei den Widerstand des Triggers überwinden, dann startet euer Chocobo durch. Es gibt keine Ausdauer, ihr könnt also so lange durch die Gegend traben, wie ihr möchtet.

Mit einem Chocobo als Reittier lassen sich die größeren Areale in Final Fantasy 16 viel besser erkunden.

Ihr könnt Ressourcen einsammeln, wenn ihr reitet, dafür müsst ihr nicht absteigen. Nur für Kisten oder um Hebel zu aktivieren müsst ihr absteigen – R3 halten.

Kämpfen könnt ihr auf dem Rücken eines Chocobo nicht. Aber Gegner können euch auch nicht so leicht angreifen. Wenn ihr keine Lust auf einen Kampf habt, dann reitet einfach weg. So schnell kann euch kein Gegner folgen. Wenn ihr zwischen Gegnern stehenbleibt, aber nicht absteigt, dann greifen die Gegner Ambrosia an. Wenn ihr das zu viel wird, wirft sie euch ab und verschwindet, also steigt lieber vorher ab und bekämpft die Feinde.

