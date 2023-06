Final Fantasy 16 - Komplettlösung, Tipps und Tricks

Final Fantasy 16 ist da und hier ist die Komplettlösung, damit ihr keine Probleme habt, all die Bosse zu besiegen und die versteckten Truhen zu finden. In dieser Lösung findet ihr einen kompletten und vollständigen Weg durch Final Fantasy 16, was zu tun ist und für jeden einzelnen Boss gibt es auch einen Guide. Viele Spaß also mit Final Fantasy 16 und dieser Komplettlösung!

Inhalt Komplettlösung Final Fantasy 16:

Was man zum Start von Final Fantasy 16 wissen muss:

Ihr könnt ein Reittier bekommen, aber nicht gleich zum Start. Lest hier, wie man ein Reittier in Final Fantasy 16 bekommt.

Habt Geduld. Ihr bekommt ein Reittier. Nur nicht gleich. Ausweichen ist der wichtigste Kampf-Move. Ihr habt in eurem Inventar ein Item, das hilft: Benutzt den „Ring des zeitigen Ausweichens" und schaut in ein paar Kämpfen genau hin, wann der Feind angreift und wann Clive ausweicht. Danach legt den Ring wieder ab und versucht es selbst.

Heilung kommt in Form von sieben Tränken, vier Mal Heiltrank und drei Mal Supertrank. Mehr wird es nicht, aber wenn ihr in einem Bosskampf sterbt, dann werden diese Tränke komplett aufgefüllt. Solltet ihr also mit eurem letzten Trank zu einem Boss kommen, dann nicht verzweifeln, sondern den Kampf starten, schnell sterben und wenn ihr dann Fortsetzen wählt, seid ihr voll ausgestattet am Anfang des Kampfes. Das gilt auch, wenn der Kampf eine spätere Phase erreicht hat. Ihr werdet dann in dieser Phase zurückgesetzt, aber eure Tränke komplett aufgefüllt. Wenn Heilung bei einem Boss also ein Problem ist, dann im Zweifelsfalle sterben und wieder komplett bestückt weitermachen.

Probiert ruhig die Fertigkeiten aus und steigert sie. Wenn euch etwas dann nicht gefällt, dürft ihr jederzeit neue die Punkte verteilen: Sucht die Fertigkeit im Menü aus und wählt „Vergessen" mit der Quadrat-Taste. Ihr verliert dann keine Punkte, sondern dürft sie frei neu verteilen.

Neue Waffen müsst ich nicht unbedingt kaufen, der Schmied kann sie auch herstellen, und zwar alle, die der Händler auch normal im Angebot hat. So spart ihr anfangs etwas Geld. Ihr findet immer wieder Pläne für neue Waffen und Rüstungen, die der Schmied herstellen kann. Manchmal braucht er dafür exotische Materialien. Manchmal findet ihr sie etwas später in der Story, aber oft müsst ihr ein bestimmtes besonderes Monster erledigen. Schaut auf das Brett im Versteck, sobald es freigeschaltet wird, dort bekommt ihr Jagdaufträge. Normale Materialien müsst ihr nicht unbedingt farmen, sondern könnt das meiste auch einfach beim Händler kaufen.

Eine Balance aus Schaden und Willenskraft ist bei Fertigkeiten gut. Ihr seht bei jeder Fertigkeit zwei Werte. Der erste zeigt, wieviel direkten Schaden die Fertigkeit macht, das zweite wie gut es die Willenskraft eines Gegners senkt. Ihr solltet zumindest eine oder auch zwei Fertigkeiten haben, die letzteres tun, um Bosse zu brechen. Das verschafft euch dann eine Atempause und ihr verursacht mehr Schaden.

Komplettlösung Final Fantasy 16:

Kämpft als Phönix gegen Behemoth.

Spielt das Tutorial und folgt klaren Anweisungen :)

Es folgt das Kampf-Tutorial.

Erkundet den Schlosshof, wenn ihr möchtet.

Geht dann durch den Garten in den Thronsaal.

Folgt dem Weg bis Stillwind.n

Besiegtr die Goblins in Stillwind, im zweiten Kampf kümmert ihr euch zuerst um die Magier (eine Grundregel für das Spiel).

Bosskampf Gigas : Weicht aus und immer, wenn sie bereit ist, die Phönixschwinge nutzen, um seine Willenskraft zu reduzieren. Passt beim Angriff großer Schwinger auf und weicht kontinuierlich aus.

: Weicht aus und immer, wenn sie bereit ist, die Phönixschwinge nutzen, um seine Willenskraft zu reduzieren. Passt beim Angriff großer Schwinger auf und weicht kontinuierlich aus. Bosskampf Morbol : Immer nah ran und mit Ausweichen um den Morbol herumkreisen, damit ihr nicht in Mundgeruch oder seinen Arm-Angriff lauft. Brecht die Willenskraft, indem ihr einfach immer weiter angreift. Phönixschwinge, sobald sie verfügbar ist, aber wenn er kurz vor gebrochen ist, dann hebt sie euch dafür auf. Achtet in der letzten Phase auf die giftigen Pfützen, der Morbol ist auch etwas beweglicher, passt beim Ausweichen also mehr auf.

: Immer nah ran und mit Ausweichen um den Morbol herumkreisen, damit ihr nicht in Mundgeruch oder seinen Arm-Angriff lauft. Brecht die Willenskraft, indem ihr einfach immer weiter angreift. Phönixschwinge, sobald sie verfügbar ist, aber wenn er kurz vor gebrochen ist, dann hebt sie euch dafür auf. Achtet in der letzten Phase auf die giftigen Pfützen, der Morbol ist auch etwas beweglicher, passt beim Ausweichen also mehr auf. Wählt auf der Karte das Phönixtor

Der Morbol ist euer erster echter Gegner. (Final Fantasy 16)

Folgt Wade durch das Schloss, danach stellt sich raus, dass Joshua ein erstaunlich guter Kämpfer ist. Nutzt Magie.

Danach seid ihr mit Clive unterwegs.

Bosskampf Dragoon der blendenden Morgenröte : Dieser Gegner ist schnell. Wartet seine Angriffe ab und weicht exakt aus, sonst trifft er euch. Vor allem bei seinem Sprung, ihr seht, wo er landet. In der letzten Phase hat der Dragoon sehr schnell Attacken, geht lieber zurück auf Abstand, um nicht allem auswichen zu müssen und geht dann mit Phönix-Move wieder ran (Kreistaste)

: Dieser Gegner ist schnell. Wartet seine Angriffe ab und weicht exakt aus, sonst trifft er euch. Vor allem bei seinem Sprung, ihr seht, wo er landet. In der letzten Phase hat der Dragoon sehr schnell Attacken, geht lieber zurück auf Abstand, um nicht allem auswichen zu müssen und geht dann mit Phönix-Move wieder ran (Kreistaste) Bosskampf Phönix gegen Esper des Feuers: Zielt mit dem Fadenkreuz, ihr müsst nicht zu exakt sein. Ausweichen ist allerdings sehr wichtig: Jeder Treffer kostet viel Energie. Wenn der Esper sehr hell leuchtet, kommt gleich der Angriff. Ganz zum Schluss startet der Esper des Feuers den Angriff Läuterung. Ballert so schnell und viel ihr könnt nicht auf den Feuerball, sondern weiter auf den Esper, ihr müsst ihn erledigen, bevor der Zähler bei null ist.

Der Dragoon der blendenden Morgenröte will wissen, dass ihr ausweichen könnt. (Final Fantasy 16)

