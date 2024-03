Final Fantasy 7 Rebirth - Riesenrad und Golden Saucer erklärt: Romanzen, Dates und wen ihr mitnehmen könnt

Das bekannte und beliebte Date in der Golden Saucer – übersetzt hieße das „Goldene Untertasse“, aber das war den Entwicklern wohl nicht cool genug – auf dem Riesenrad ist in Final Fantasy 7 Rebirth zurück! Aber alles beim Alten wäre langweilig, also gibt es ein paar Änderungen bei der Art, wie die Dates funktionieren. Dieses Mal müsst ihr zuerst den Beziehungslevel der Mitglieder eurer Party erhöhen, mit denen ihr auf das Riesenrad möchtet. Und dann gibt es noch ein zusätzliches Minispiel, bevor das eigentliche Date stattfindet. Damit ihr das besser planen und im Blick haben könnt, findet ihr das Riesenrad und die Golden Saucer von Final Fantasy 7 Rebirth komplett erklärt, inklusive der Kapitel, an denen ihr die Dates starten und wen ihr mitnehmen könnt.

Wann finden die Dates in der Golden Saucer von Final Fantasy 7 Rebirth statt?

Bereits in Kapitel 8 könnt ihr schon einen ersten Ausflug zur Golden Saucer unternehmen, aber ein echtes Date findet nicht vor Kapitel 12 statt. Dieser erste Besuch dient vor allem dazu, euch mit den Mechaniken der Minispiele der Goldenen Untertasse in Final Fantasy 7 Rebirth vertraut zu machen und euch überhaupt erst einmal die Location zu zeigen. Mit wem ihr dieses erste Mini-Date in Kapitel 8 startet, wird dadurch bestimmt, welcher Charakter in der Gruppe den höchsten Beziehungslevel hat.

Gute Freunde oder doch etwas mehr? Final Fantasy 7 Rebirth hat das Dating ein wenig erweitert?

Dass das eigentliche erste Date so spät im Spiel stattfindet, hat seinen Sinn. Ihr solltet zuerst jede Menge Nebenquests erledigen, die für eure Partner in den Dates wichtig sind, denn so steigert ihr den Beziehungslevel hoch genug. Das sorgt auch für Chancengleichheit für Charaktere wie Yuffie, die erst etwas später im Spiel dazustoßen. Schließlich muss auch bei ihnen genug Zeit bleiben, um den Beziehungslevel zu steigern, um sie für ein Date begeistern zu können.

Diese Charaktere könnt ihr in Final Fantasy 7 Rebirth auf ein Date nehmen

Im Gegensatz zu einem Spiel wie Witcher 3 geht es bei den Ausflügen zum Riesenrad und der Golden Saucer keineswegs immer nur um das eine oder Romantik überhaupt. Die Beziehungen der Charaktere untereinander sind generell wichtig und während es bei manchen um tiefergehende Gefühle und romantische Avancen geht, habt ihr mit anderen tiefgründige Gespräche oder einen netten Abend mit Freunden.

Einfach mal darüber reden: In Final Fantasy 7 Rebirth nehmt ihr nur euren BFF ins Riesenrad mit.

Mit diesen Charakteren könnt ihr euch auf ein Date verabreden:

Aerith (Kapitel 8 und Haupt-Date)

(Kapitel 8 und Haupt-Date) Tifa (Kapitel 8 und Haupt-Date)

(Kapitel 8 und Haupt-Date) Barret (Kapitel 8 und Haupt-Date)

(Kapitel 8 und Haupt-Date) Red XIII (Kapitel 8 und Haupt-Date)

(Kapitel 8 und Haupt-Date) Yuffie (Kapitel 8 und Haupt-Date)

(Kapitel 8 und Haupt-Date) Cid (Nur Haupt-Date im Menü)

(Nur Haupt-Date im Menü) Cait Sith (Nur Haupt-Date im Menü)

(Nur Haupt-Date im Menü) Vincent (Nur Haupt-Date im Menü)

Hierbei hängt alles vom Beziehungslevel ab, nur nicht die Dates mit Cid, Cait Sith und Vincent. Diese werdet ihr erst später freischalten, wenn ihr die Option im Menü habt, das Date mit allen Charakteren nachzuholen und anzuschauen. Im ersten Spieldurchlauf aber sind ein paar Faktoren wichtig:

So funktioniert das Date in der Golden Saucer des Riesenrads in Final Fantasy 7 Rebirth

Auch im alten Spiel gab es schon einen Riesenrad-Moment und das war im allgemeinen Verständnis das Date damals, auch wenn es nicht so gemeint war. Schließlich konntet ihr mit allen möglichen Charakteren losziehen. Es ist in Final Fantasy 7 Rebirth nicht grundsätzlich anders, aber es gibt nicht nur zwei Dates (Kapitel 8 und 12), sondern auch mehr Optionen.

Sollte jemand im Beeziehungswettrennen vorne liegen, den ihr da nicht sehen wollt, dann gebt einfach ein paar falsche Antworten.

Mit wem ihr aber auf das Date geht, das wird schon im Vorfeld entschieden, und zwar durch den Beziehungslevel. Diesen könnt ihr jederzeit – außer im Kampf – prüfen, wenn ihr L1 haltet. Dann werden nicht nur Orte, sondern auch ein Smiley über jedem Hauptcharakter angezeigt. Um diesen herum habt ihr noch einmal fünf Felder. Der Charakter, bei dem ihr zu den entsprechenden Zeitpunkten in Kapitel 8 und 12 den höchsten Wert habt, ist der Charakter, mit dem es auf das Date in die Golden Saucer geht.

Ihr solltet einen blauen Smiley bei dem Charakter sehen, mit dem ihr abhängen möchtet und dann um den blauen Smiley noch mal so viele ausgefüllte Felder wie möglich. Das könnt ihr erreichen, wenn ihr mit den Charakteren sprecht und Antworten gebt, die ihnen gefallen. Das passiert mal zwischendurch, wenn die Charaktere in Städten mit euch reden können – ein Beispiel ist Unter-Junon in der Herberge – oder bei speziellen Events. Die Parade in Junon danach zum Beispiel oder wenn Cloud das erste Mal Synergie benutzt. Alle Charaktere haben auch eigene Quests wie Aeriths Blumen vom Hügel Quest in der Grasland-Region. Erfüllt diese, antwortet in den Gesprächen und der Beziehungslevel steigt. Ihr könnt so aber auch Beziehungen sabotieren, zum Beispiel, wenn ein anderer Charakter eurem Favoriten gefährlich nahekommt. Wählt die schlechten Antworten aus und der Wert sinkt wieder.

Haltet ihr in Final Fantasy 7 Rebirth die L1-Taste gedrückt, dann seht ihr den Beziehungsstatus.

Den Entwicklern war auch klar, dass ihr Final Fantasy 7 Rebirth nicht zigmal durchspielen wollt, nur um alle möglichen Dates mit allen möglichen Charakteren in Kapitel 12 zu sehen. Deshalb spielt das Spiel durch und dann habt ihr im Menü eine Option, diese Szene mit einem Charakter eurer Wahl anzusehen.

