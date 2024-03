Final Fantasy 7 Rebirth: So funktionieren Beziehungen und der Beziehungslevel

Im großen Ganzen der Weltrettung kann es schon mal untergehen, dass Helden auch nur Menschen sind – oder Riesenkatzen oder was auch immer Cait Sith ist. Aber Final Fantasy 7 Rebirth legt auch viel Wert auf Beziehungen und das Zwischenmenschliche, wenn ihr es denn beachtet. Und das solltet ihr, denn Teamwork ist überlebenswichtig in der Welt von Final Fantasy 7 Rebirth. Schließlich seid ihr praktisch nie allein in dem Spiel unterwegs und habt immer Freunde an eurer Seite. Im Kampf aber auch sonst. Lest hier, wie das Beziehungssystem von Final Fantasy 7 Rebirth funktioniert, wie ihr diese Beziehungen überprüft und wie ihr die verbessert.

So funktionieren Beziehungen in Final Fantasy 7 Rebirth

Beziehungen sind in Final Fantasy 7 Rebirth das Maß, das anzeigt, wie sehr Cloud mit einem anderen der Hauptcharakter von Aerith bis Cid befreundet ist. Dieser Wert beeinflusst immer wieder einmal Situationen und Gespräche und kann hier und da sogar Einfluss auf die Handlung haben, zumindest in einem gewissen Rahmen. So zum Beispiel bei dem berühmten Golden Saucer Date. Hier wählt ihr nicht aktiv aus, mit wem ihr den Abend verbringt, sondern es ist automatisch der Charakter, mit dem ihr den höchsten Beziehungslevel habt. Solche Entscheidungen werden euch dann aus der Hand genommen, aber ihr könnt ja vorher ein wenig steuern, mit wem ihr in Final Fantasy 7 Rebirth befreundet sein möchtet.

Auch in Final Fantasy 7 Rebirth müsst ihr immer an euren Beziehungen arbeiten.

So verbessert ihr eure Beziehungen in Final Fantasy 7 Rebirth

Im Laufe der Handlung von Final Fantasy 7 Rebirth habt ihr auf euren Reisen durch die Welt immer wieder Gelegenheit, die Beziehungen zischen Cloud und den anderen Charakteren zu verbessern oder eben auch nicht.

Der wichtigste Faktor dabei sind die Entscheidungen, die ihr im Spiel trefft. Ihr kommt in Final Fantasy 7 Rebirth immer wieder an entscheidende Punkte und was ihr dort sagt und tut, hat einen sehr großen Einfluss, darauf, wie die anderen Helden auf Cloud blicken. Lest in Gesprächen immer genau die Antworten, achtet darauf, was die anderen zu euch gesagt haben und denkt darüber nach, welche Antworten sie vielleicht gar nicht hören möchten. Eine „falsche“ Antwort, kann eure Beziehung zu einem anderen Charakter schwer anschlagen, aber in der Regel lässt sich das auf andere Wege noch retten, wenn ihr nicht ständig die schlechten Antworten auswählt.

Vorsicht, die schnellste Art Beziehungen in Final Fantasy 7 Rebirth zu ruinieren sind falsche Antworten.

Dabei helfen euch die Neben-Quests, die besonders wichtig für einen Charakter sind. Dass es sich bei einer solchen Quest um eine „Beziehungsquest“ handelt, merkt ihr oft daran, dass einer der Helden euch darauf anspricht und die Quest gibt und nicht irgendein NPC in der Welt. Ihr findet diese Quests entweder auf der Karte als grünes Icon oder an den schwarzen Brettern in den Städten und Dörfern. Normalerweise ist dann der Charakter, für den die Quest wichtig ist und für den ein Einfluss auf den Beziehungslevel in Final Fantasy 7 Rebirth hat, in der ersten Szene der Quest zu sehen und erklärt euch, worum es geht. Wenn also Aerith oder Barrett zuerst mit euch sprechen und die Quest auslösen, dann ist es ihr Auftrag.

Wenn ihr euch nicht sicher seid oder die Szene zu schnell weggedrückt habt, dann geht in das Karten-Menü, eins nach links und schaut euch die Aufträge an. Hier ist die Quest gelistet und neben dem Namen des Auftrags habt ihr ein kleines Porträt von einem der Helden – oder auch nicht, dann ist es eine NPC-Quest. So wisst ihr immer, welche Beziehung sich durch das Erfüllen welchen Auftrags verbessert.

Im Quest-Menü von Final Fantasy 7 Rebirth seht ihr, für wen eine bestimmte Quest besonders wichtig ist.

Die dritte Art eine Beziehung in Final Fantasy 7 Rebirth zu verbessern, sind die Synergie-Fertigkeiten. Wenn ihr eine neue Synergie freigeschaltet habt, dann solltet ihr sie mindestens einmal auch benutzen. Denn beim ersten Mal der Nutzung einer neu freigeschalteten Synergie verbessert sich auch die Beziehung zu euerem Kampfpartner ein wenig. Dies hat weniger Ausschlag als wichtige Entscheidungen und Gespräche und funktioniert auch nur bei der ersten Nutzung der Synergie, aber es kann den Unterschied machen, mit wem ihr die Golden Saucer besucht.

Hier seht ihr den Beziehungslevel in Final Fantasy 7 Rebirth

Fangt nicht an, in den Menüs nach dem Beziehungslevel zu suchen, ihr werdet dort nichts finden. Aber das ist nicht schlimm, denn ihr müsst, wenn ihr nicht im Kampf seid, einfach nur L1 gedrückt halten und über dem Kopf eurer Gefährten erscheint der Smiley mit den Punkten. Farbe und Ausdruck des Smileys zeigen euch dann, wie gut ihr bei dem entsprechenden Charakter dasteht. Blau ist gut, rot ist schlecht und je mehr von den Feldern um den Smiley gefüllt sind, desto besser.

Haltet L1 gedrückt und über den Köpfen eurer Begleiter in Final Fantasy 7 Rebirth erscheint die Anzeige, wie sehr sie Cloud leiden können.

Das funktioniert natürlich am auch in Szenen, wo alle Charaktere irgendwo herumstehen, in Städten und Dörfern zum Beispiel. In der Wildnis wird der Beziehungslevel auch angezeigt und hier sind immer alle Begleiter direkt bei euch in der Nähe, was das Ganze einfacher macht.

Wenn ihr einen Lieblingscharakter habt und wollt, dass dieser mit auf die Dates in Kapitel 8 und 12 kommt, dann prüft den Status immer wieder mal. Nicht, dass ihr zufällig eigentlich jemand anders viel lieber mögt.

