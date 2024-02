Final Fantasy 7 Rebirth: So löst ihr den Karnval der Karten

Nachdem Cloud, Tifa & Co. in dem Costa del Sol aus Final Fantasy 7 Rebirth angekommen sind, müssen sie verschiedene Minispiele absolvieren. Dazu gehört mit Karneval der Karten auch eine Variante von Blut der Königin, bei der man nicht abwechselnd gegen andere Charaktere legt, sondern quasi in einem Zug mit allen noch vorhandenen Karten die Partie gewinnen muss.

Die ersten Rätsel sind dabei recht einfach und nur die müsst ihr gewinnen, um in der Geschichte weiterzukommen. Wer dort trotzdem Schwierigkeiten hat oder vielleicht bei den späteren ins Grübeln gerät, für den zeigen wir euch Schritt für Schritt, welche Karten ihr in welcher Reihenfolge auf welches Feld legen müsst, um alle sieben Rätsel von Karneval der Karten zu meistern. Los geht’s!

Rätsel 1: Tripelpack

Legt Sturmgreif zunächst auf das aktive Feld rechts unten:

Platziert Montisaurus dann links oben:

Ordnet Quetzalcoatl schließlich zwischen den zwei anderen Karten an und beendet die abschließende Runde:

Rätsel 2: Wer ist hier der Chocoboss

Schiebt Chocomoppel zum Einstieg auf das linke untere Feld:

Jetzt bewegt ihr Choco-Chic auf das Feld rechts unten:

Zum Abschluss findet Chocobo & Mogry genau zwischen den bereits gelegten Karten Platz und schon habt ihr gerade genug Punkte gesammelt, um die Partie zu euren Gunsten zu entscheiden:

Rätsel 3: Mogry-Mogeleien

Ihr beginnt erneut mit drei Karten, zu denen allerdings zwei weitere hinzustoßen, sobald ihr Mogry-Trio spielt (Mogry-Trio Nr. 2 und Mogry-Trio Nr. 3). Startet genau damit und platziert Mogry-Trio links in der Mitte:

Legt Mogry-Trio Nr. 2 daraufhin auf das aktive Feld rechts unten:

Jetzt gehört Sturmgreif auf das Feld direkt neben Mogry-Trio und über Mogry-Trio Nr. 2:

Mogry-Trio Nr. 3 solltet ihr anschließend links oben ablegen:

Links unten ist schließlich Kalmwolf gut aufgehoben:

Rätsel 4: Spitzfindigkeiten

Diesmal hantiert ihr mit vier Karten, von denen ihr als erstes Kaktor rechts oben anordnet…

… und einen Nadelkuss direkt darunter:

Der zweite Nadelkuss kommt rechts daneben hin:

Legt Quetzalcoatl jetzt noch unten rechts ab und ihr habt auch das vierte Rätsel gelöst:

Rätsel 5: Seeteuflische Pläne

Platziert Gardist im ersten Schritt so weit rechts unten wie möglich. Die Karte wird dabei zwar zerstört, aktiviert aber auch das Feld rechts daneben und ermöglicht das Ablegen höherwertiger Karten auf den Feldern darüber und links daneben:

Im zweiten Zug kommt Seeteufel auf das rechte mittlere Feld:

Der andere Seeteufel gehört in die linke untere Ecke. Nachdem ein Seeteufel gespielt wurde, erhöht sich sein Wert immer dann, wenn eine weitere Karte gelegt wird:

Einen Mandragora solltet ihr jetzt direkt rüber dem letzten Seeteufel ablegen, wodurch ihr einen Mandragora Minion erhaltet:

Legt den anderen Mandragora nun auf eins der aktiven unteren Felder, wo auch diese Karte zerstört wird:

Wiederholt den Schritt mit beiden Mandragora Minion, die dort ebenfalls zerstört werden:

Rätsel 6: Im Dienste des Königs

Montisaurus gehört als erstes nach rechts oben:

Den zweite Montisaurus solltet und hingegen unten links ablegen:

Tonberry-König platziert ihr rechts in der Mitte:

Schiebt eine der Planierraupe-Kartten nach oben links:

Die andere Planierraupe gehört gegenüber nach unten links:

Gedankenschinder besorgt euch zwischen den Planierraupen schließlich die letzten Punkte:

Rätsel 7: Stärkereduktion

Für das letzte Rätsel ist das siebte schließlich erstaunlich simpel. Zieht Archedrage nach rechts unten. Das aktiviert das Feld rechts daneben:

Dort gehört der zweite Archedrache hin:

Quetzalcoatl macht es sich anschließend in der Mitte rechts bequem und schon habt ihr die Kartenprüfung bestanden.