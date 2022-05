Fortnite Live Event Season 2: Was bei "Kollison" passiert und wie ihr teilnehmen könnt

Das Ende von Fortnite Kapitel 3 Season 2 und damit auch das Fortnite Season 2 Live Event findet am Samstag, dem 4. Juni 2022 um 22:00 Uhr (MESZ) statt. Mittlerweile wird euch in der Fortnite Lobby und an verschiedenen Orten auf der Fortnite-Insel (Plakate) ein entsprechender Countdown eingeblendet, der euch auf den exakten Starttermin des ersten Fortnite Live Event im Jahre 2022 und Kapitel 3 hinweist.

Jeder, der sich am 4. Juni ab 14:00 Uhr ins Spiel einloggt (egal, ob er abends am Live Event teilnimmt oder nicht), bekommt als Belohnung einen "besonderen Ladebildschirm und eine Lackierung"! Bislang ist noch nicht bekannt, wie diese Belohnungen aussehen, doch einer davon könnte der Skin "Prisoner Jones" (Gefangener Jones) sein, der kürzlich den Spieldateien hinzugefügt wurde.

According to PlayStation the event will last 15 minutes! #Fortnite (Via: @YanisFNBR_ ) pic.twitter.com/W38rNAQrl7

you’ll need to be in a squad of 4, but you can enable squad fill if your party doesn’t have enough people!

Wichtig: Wie es scheint, könnt ihr nur in einem 4er-Team (Squad) am Season 2 Live Event teilnehmen (es gibt wohl ein paar Spielsequenzen, in denen ihr mit eurem Team aktiv eingreifen müsst). Falls ihr nicht genügend Spieler für ein Team zusammenbekommt, könnt ihr die "Auffüllen"-Option verwenden.

Was erwartet uns beim Season 2 Live Event?

Bevor wir zu den kommenden Ereignissen übergehen, hier noch einmal ein kurzes Recap: Der Fokus dieser Staffel lag und liegt ganz auf dem Kampf der IO und den Sieben und dem weiteren Schicksal der "Schleife" und den Schleifengängern. Woche für Woche haben wir (die Spieler) zusammen mit den Sieben einen von der IO besetzten Ort zurückerobert und die dort stationierten Luftschiffe vom Himmel geholt.

Der Imaginierte Orden wurde immer weiter zurückgedrängt, doch er hatte einen geheimen Plan, der im Rahmen der Woche 6 Widerstand Aufträge ans Licht kam: Der IO baut eine "Weltuntergangsmaschine" (Doomsday Machine) unter dem Loot Lake. Mit dem Fortnite Update 20.40 ist die Maschine schließlich mit der Bezeichnung "Collider" am östlichen Ufer des Sees ans Tageslicht gerückt – ein riesiger Turm, der offensichtlich viel Energie sammelt und gewaltige Energieimpulse in den Himmel jagt.

Die Weltuntergangsmaschine aka Collider in Fortnite Season 2.

Als Gegenmaßnahme haben die Sieben die Reparatur des "Mecha-Anführer" auf dem Eismond (The Ice Moon) eingeleitet – das sieht man auch in der Fortnite-Lobby -, der sich außerhalb der Fortnite Insel befindet. Dort steht übrigens auch die ursprüngliche Basis der Sieben und es ist wohl auch der Herkunftsort des Eiskönigreichs und des Verzehrers aus Kapitel 2. Der Mecha-Anführer – ein gigantischer Roboter in putziger Bärenform - ist alten Hasen sicher noch vom Kapitel 1 Season 9 Live Event "Finaler Showdown" bekannt, als er gegen das Monster angetreten und anschließend davon / zum Eismond geflogen ist. Nun muss er wohl in aufgerüsteter Version erneut die Welt retten.

Der Mecha-Anführer nimmt eine große Rolle im Season 2 Live Event ein.

Soweit der Build-Up für das kommende "Kollision"-Event, bei dem das "Schicksal des Nullpunkts entschieden wird".

Achtung Spoilerwarnung: Wenn ihr absolut nichts von den Geschehnissen des Season 2 Live Events wissen wollt, solltet ihr nicht weiterlesen!!!

Auch wenn die Details noch nicht bekannt sind, kann man sich den groben Ablauf des Kollision-Live Events schon zusammenreimen, der auf den bisherigen Höhepunkt des Kampfes IO vs. die Sieben hinausläuft. Wie wir seit den Woche 10 Widerstand Aufträge wissen, sammelt der Collider der IO eine gewaltige Menge an Energie, die zu einer verheerenden Explosion führen und die gesamte Schleife einfach auslöschen soll.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auf der anderen Seite haben wir die Sieben. Seit dem Arise-Teaser ist klar, dass der Mecha-Anführer rechtzeitig in ihrem Auftrag zusammengeflickt und in verstärkter Form zur Fortnite Insel geschickt wird, um den finsteren Auslöschungsplänen des Ordens entgegenzuwirken.

Ob der Roboter erst beim Season 2 Live Event zum Epic-Intern benannten "DDMachineEvent" auf der Insel aufschlägt oder schon vorher "geliefert" wird, ist bislang nicht bekannt. Wir gehen aber stark davon aus, dass die Situation zu Beginn des Events erst einmal komplett den Bach runtergeht, ehe der rettende Held in strahlender Bärenrüstung kurz vorm Weltuntergang seinen Heldenauftritt bekommt und das Ruder (mit heldenhaften Verlusten) noch einmal herumreißt.

So oder so wird "Das Paradigma" aka "Singularität" das Kommando übernehmen, die den Mecha schon in Kapitel 1 gebaut hat (sie bekommt für das Event übrigens auch ein Redesign). Die restliche Mannschaft wird dann wohl aus dem 4er-Team der Spieler bestehen, die mit einer entsprechenden Animation (siehe nachfolgenden Leak) beim Laden des Live Events mit einsteigen. Demnach wird man als Spieler den Mecha wohl mitsteuern und auch seine zahlreichen Raketenwerfer und Waffen benutzen können.

This Animation will be played when loading into the #Fortnite Live Event! pic.twitter.com/YCwsBLKcbQ — Snipex (@FNBRSnipex) May 22, 2022 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die große und bislang noch ungeklärte Frage (weil die Dateien noch immer verschlüsselt sind) ist, wie geht der Kampf aus und wie geht es danach weiter. An diesem Punkt kann man derzeit nur spekulieren, da die Event-Dateien noch verschlüsselt sind. Wir gehen einmal davon aus, dass Fortnite gemäß seiner FSK-12 Freigabe kein vollständiges "Bad End" erleben wird. Der Mecha-Anführer wird den Collider-Turm also wahrscheinlich zerlegen. Allerdings muss man eine veränderte Karte und neue Orte in der nächsten Season erklären können, folglich wird nicht alles ganz reibungslos ablaufen.

Ob das nun bedeutet, dass die bereits angesammelte Energie des Collidor eine nicht Welt-, sondern "nur" Teile der Insel vernichtende Energiewelle auslösen wird, oder der Mech-Anführer die Weltuntergangsmaschine nicht rechtzeitig stoppen, sondern nur abschwächen kann, wird sich zeigen. Es kursiert übrigens auch die Theorie, dass die "Rettung in letzter Minute", die in den bisherigen Events zu all den "guten" oder "glimpflichen" Resultaten der Fortnite-Handlung geführt haben, diesmal nicht erfolgen wird. Stattdessen soll die Insel verschwinden und die Spieler in den Weltraum entkommen. Das hört sich für uns aber eher nach einem Szenario für einen Kapitel-Wechsel an.

Übrigens sollen im Zuge des Live Events auch wieder die Klombos auftauchen und sogar beim Kampf mithelfen, da ihre Höhlengänge ab dem 1. Juni in der Nähe des Colliders auftauchen werden. Schon seit Wochen liefern geheime Aufgaben deutliche Anzeichen dafür, dass die putzigen Kerlchen nach ihrem Verschwinden am Ende der ersten Staffel wieder auftauchen werden und das wäre doch ein triftiger Grund. Vielleicht erweisen sich die Tunnel der Klombos ja noch als praktischer Schutz vor einer Explosion des Collider.

Sobald weitere Details zum Event auftauchen, aktualisieren wir die Seite entsprechend.