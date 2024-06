Fortnite rockt mit Metallica ab: Ein musikalisches Erlebnis

Ab heute kommen die Metal-Legenden von Metallica zu Fortnite. Musikalisches Gameplay könnt ihr in LEGO Fortnite, Rocket Racing, Battle Royale und Fortnite Festival spielen. Ja, Metallica ist in Fortnite quasi überall.

Metallica und Fortnite gehen im Juni Hand in Hand

Das Musikerlebnis trägt den Namen "Metallica: Fuel. Fire. Fury." und wurde in der Unreal Engine erstellt. Mit dem Gameplay-Erlebnis reist ihr durch sechs beliebte Songs der Band. Der Spielstil entspricht dabei der Intensität der Lieder.

Leider findet dieses musikalische Event nur an zwei Tagen statt. Markiert euch hier am besten den 22. und den 23. Juni 2024 im Kalender. An jedem dieser Tage gibt es drei Zeitfenster, an denen ihr einsteigen könnt.

Am Samstag, dem 22. Juni, sind das 20:00 Uhr, 23:00 Uhr sowie 5:00 Uhr morgens am Folgetag. Sonntags gibt es gemütlichere Uhrzeiten. Hier könnt ihr um 16:00 Uhr, um 20:00 Uhr oder um 23:00 abrocken.

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo kommen außerdem zum Fortnite Festival. Hier starten sie die PvP-Battle-Bühne. Hierbei treten 16 Spieler an und spielen ein Set aus vier Songs - doch nur einer wird am Ende übrig bleiben. Daneben gibt es die Jam-Songs "Master of Puppets", "Enter Sandman" und mehr.

Im Battle Royale könnt ihr euch über Metallica Loot Island freuen, spezielle Aufträge und Belohnungen zur Band und einen Metallica-Cup. Outfits zu den Bandmitgliedern gibt es auch im Lego-Stil, während eine neue Strecke namens "Trash-Kurs" neben einigen Kosmetika in Rocket Racing eingeführt wird.