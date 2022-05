Fortnite: Robocop ist da und hat ED-209 mitgebracht

Ab sofort könnt ihr in Fortnite auch als Robocop über die Insel laufen.

Omni Consumer Products' Schöpfung ist jetzt im Item-Shop des Spiels verfügbar.

Was es noch dazu gibt

Neben Robocops Outfit bekommt ihr beim Kauf auch noch ein paar Extras. Dazu zählt etwa das Rücken-Accessoire "LEG-209". Dabei handelt es sich um das Bein von ED-209, das ihr separat auch als Spitzhacke erhalten könnt.

Alles zusammen bekommt ihr im Robocop-Paket, in dem ferner das Fortbewegungs-Emote Mini-ED-209 enthalten ist. Mit diesem könnt ihr auf besagtem Mini-ED-209 reiten, was auch auf Treppen möglich ist.

Weitere Meldungen zu Fortnite:

Abseits des Auftritts in Fortnite entsteht derzeit ein neues Videospiel mit der bekannten Figur. Robocop: Rogue City soll irgendwann im Jahr 2023 erscheinen.

Ebenso bemühen sich Edward Neumeier und Michael Miner, die Autoren des ursprünglichen Films, um eine direkte Fortsetzung des ersten Teils, die die anderen Teile ignoriert. Einst war Neill Blomkamps (District 9, Chappie) als Regisseur für Robocop Returns vorgesehen, mittlerweile soll sich Abe Forsythe (Down Under, Little Monsters) darum kümmern.