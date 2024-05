Fallout in Fortnite: So sieht die Powerrüstung im Battle Royale aus

Die neue Season in Fortnite steht kurz bevor und jetzt haben wir einen ersten Eindruck davon, wie die Powerrüstung aus Fallout im Battle Royale aussieht.

Mit der neuen Season (aka Fortnite Chapter 5 Season 3), die am Freitag startet, beginnt auch eine Fallout-Kollaboration.

Sieht mächtig aus

Der kurze Clip zeigt eine veränderte Version von Snooty Steppes, eine Location, die Fortnite-Fans sicherlich erkennen werden. Hier hat ein riesiger Sandsturm Verwüstungen angerichtet.

Ebenso ermöglicht euch das Video einen Blick auf neue und zurückkehrende Waffen und Items, darunter ein Flammenwerfer, ein Lasergewehr und ein Heilitem, das einen Geschwindigkeitsboost verleiht. Auch Minigun und Ranger Shotgun sind zu sehen.

Courtesy of the Brotherhood of Steel. pic.twitter.com/x3IEwZOxtU — Fortnite (@FortniteGame) May 21, 2024

Von der Powerrüstung scheint es wiederum mehrere Varianten zu geben, etwa im Fortnite-eigenen Red-Knight- und Black-Knight-Stil.

Wie gesagt, geht die neue Season in Fornite am Freitag an den Start. Leaks im Vorfeld deuten auf Kollaborationen mit Metallica, Monster Trucks, Pirates of the Caribbean und mehr Marvel hin.