Fortnite: Alle Waffenautomaten in Season 4 und ihre Angebote und Preise

Die Waffenautomaten in Fortnite Season 4 gehören zu den drei Unterkategorien der Verkaufsautomaten. Wie sich anhand des Namens bereits erahnen lässt, könnt ihr bei Waffenautomaten verschiedene Waffen in unterschiedlicher Qualität und die zugehörige Munition kaufen. Oft rückt Epic Games die Automaten auch in den Fokus von Aufgaben wie "Kaufe etwas bei einem Waffenautomaten". Nachfolgend zeigen wir euch, wo ihr Waffenautomaten auf der Fortnite Season 4 Karte finden könnt, wie sie funktionieren, welche Waffen es zu kaufen gibt und wie viel sie kosten.

Die Entwickler helfen euch dabei, Waffenautomaten in eurer Nähe leichter zu finden, weshalb euch ein entsprechendes Symbol auf der Karte und der Mini-Map angezeigt wird. Außerdem blendet euch das Interface ein Waffenautomaten-Symbol ein (durch Hindernisse hindurchzusehen), wodurch schnell ersichtlich wird, wo genau der Automat in oder neben einem Gebäude steht.

Kaufe bei einem Waffenautomaten – Waffen und Preisliste

Waffenautomaten wurden erst in Kapitel 2 eingeführt, als die ursprünglichen "Verkaufsautomaten" durch die steigende Anzahl an Items in die heute bekannten drei Unterkategorien aufgeteilt wurden.

Waffenautomaten funktionieren etwas anders als etwa die Heilautomaten in Fortnite. Soll heißen: Jeder Waffenautomat verkauft immer nur eine Art von Waffe (z.B. Pistolen, Schrotflinten, Sturmgewehre etc.), dafür aber in zwei verschiedenen Qualitätsstufen, die unterschiedlich viele Barren kosten. Die Waffen werden inklusive Munition verkauft, ihr könnt aber weitere Munition beim Waffenautomat kaufen. Jeder Waffenautomat hält also immer drei verschiedene Angebote parat - eine Waffe in zwei verschiedenen Qualitätsstufen und die zugehörige Munition.

Welche Waffenart ein Automat im Angebot hat und in welcher Seltenheit, bestimmt stets der Zufall bei Matchbeginn und wird auf dem Display des Automaten auch angezeigt.

Angebot der Heilautomaten in Fortnite:

4x Schallgedämpfte Maschinenpistole (ungewöhnlich, 50 Barren

4x Schallgedämpfte Maschinenpistole (selten, 100 Barren)

4x Schallgedämpfte Maschinenpistole (episch, 250 Barren)

4x Schnellfeuer-Maschinenpistole (ungewöhnlich = 50 Barren)

4x Schnellfeuer-Maschinenpistole (selten = 100 Barren)

4x Schnellfeuer-Maschinenpistole (episch = 250 Barren)

4x Faustfeuer-Pistole (ungewöhnlich, 25 Barren)

4x Faustfeuer-Pistole (selten, 50 Barren)

4x Faustfeuer-Pistole (episch = 150 Barren)

4x Evochrom-Salvengewehr (ungewöhnlich, 50 Barren)

4x Evochrom-Salvengewehr (selten, 100 Barren)

4x Evochrom-Salvengewehr (episch, 250 Barren)

4x Ranger-Sturmgewehr (ungewöhnlich, 50 Barren)

4x Ranger-Sturmgewehr (selten, 100 Barren)

4x Ranger-Sturmgewehr (episch, 250 Barren)

4x Hammer-Sturmgewehr (ungewöhnlich, 50 Barren)

4x Hammer-Sturmgewehr (selten, 100 Barren)

4x Hammer-Sturmgewehr (episch, 250 Barren)

4x Erstschuss-Schrotflinte (ungewöhnlich, 50 Barren)

4x Erstschuss-Schrotflinte (selten, 100 Barren)

4x Erstschuss-Schrotflinte (episch, 250 Barren)

4x Hebelschrotflinte (ungewöhnlich, 50 Barren)

4x Hebelschrotflinte (selten, 100 Barren)

4x Hebelschrotflinte (episch, 250 Barren)

4x Evochrom-Schrotflinte (ungewöhnlich, 50 Barren)

4x Evochrom-Schrotflinte (selten = 100 Barren)

4x Evochrom-Schrotflinte (episch = 250 Barren)

4x DMR (ungewöhnlich, 50 Barren)

4x DMR (selten, 100 Barren)

4x DMR (episch, 250 Barren)

4x Repetier-Jagdgewehr (ungewöhnlich, 50 Barren)

4x Repetier-Jagdgewehr (selten, 100 Barren)

4x Repetier-Jagdgewehr (episch, 250 Barren)

20x Leichte Munition (18 Schuss, 18 Barren)

20x Mittlere Munition (10 Schuss, 10 Barren)

20x Schwere Munition (5 Schuss, 5 Barren)

20x Patronen (4 Schuss, 4 Barren)

Interagiert ihr mit einem Waffenautomaten in Fortnite, wird euch das bekannte Wählrad mit den verschiedenen Angeboten angezeigt.

Mehr zu Fortnite Kapitel 3 Season 4: