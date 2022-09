Fortnite: Alle Heilautomaten und ihre Fundorte und Angebote in Season 4

Heilautomaten in Fortnite Season 4 sind eine der drei Unterkategorien der Verkaufsautomaten. Wie der Name schon sagt, könnt ihr bei Heilautomaten nur Verbrauchsgegenstände kaufen, mit denen ihr euch heilen könnt. Häufig kommen Heilautomaten auch in Aufgaben wie "Kaufe etwas bei einem Heilautomaten". Unabhängig davon, ob ihr kurz davor seid, in die ewigen Jagdgründe einzugehen, und deshalb etwas zum Heilen sucht, oder ob ihr nur einen Auftrag erledigen wollt, auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr einen Heilautomaten auf der Fortnite Season 4 Karte finden könnt, welche Items es dort zu kaufen gibt und wie viel sie kosten. Fortnite: Heilautomaten Inhalt: Fortnite: Alle Heilautomaten auf der Season 4 Map finden

Kaufe etwas bei einem Heilautomaten – Diese Items werden angeboten

Fortnite: Alle Heilautomaten auf der Season 4 Map finden Im Vergleich zu ihren Knarren-verkaufenden Gegenstücken kommen Heilautomaten nicht ganz so häufig auf der Fortnite Map vor - in Season 4 gibt es nur zehn Heilautomaten, die ihr bei den zehn Tankstellen findet -, allerdings sind Heilungsgegenstände auch nicht wirklich selten auf der Insel zu finden, was die Notwendigkeit von Heilautomaten stark reduziert. Falls ihr dennoch mal einen Heilautomaten sucht, haben wir euch auf der nachfolgenden Karte alle Exemplare markiert. Fortnite: Karte mit Fundorten von allen Heilautomaten in Season 4. Übrigens werden euch die Heilautomaten auch auf der Karte sowie auf der Mini-Map angezeigt, wenn ihr euch in ihrer Nähe eines Automaten aufhaltet. Obendrein blendet euch das Interface ein Heilautomaten-Symbol ein, das durch alle Hindernisse hindurchzusehen ist. So könnt ihr etwa schnell erkennen, ob ein Automat neben oder in einem Gebäude steht. Fortnite: Heilautomaten werden euch im Interface und auf der Karte angezeigt, wenn ihr euch in ihrer Nähe befindet.