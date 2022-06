Fortnite: Booste mit einem Kugler in einen Rollbrocken – so geht’s

In Fortnite Season 3 sind die neuen Woche 2 Aufträge verfügbar, zu der auch die Aufgabe Booste mit einem Kugler in einen Rollbrocken und löse ihn dadurch los gehört. Nachfolgend zeigen wir euch, was Epic Games mit "Rollbrocken" meint, wo ihr sie auf der Fortnite Map finden könnt und wie ihr die Aufgabe am schnellsten erledigt. Fortnite: Booste mit einem Kugler in einen Rollbrocken Inhalt: Fortnite: Alle Rollbrocken Fundorte auf der Season 3 Map

Mit Kugler in Rollbrocken boosten und ihn loslösen – so geht’s am schnellsten

Fortnite: Alle Rollbrocken Fundorte auf der Season 3 Map Falls ihr euch fragt, was "Rollbrocken" sind: Damit sind die kugelrunden Felsbrocken gemeint, die ihr an zahlreichen Stellen auf der Fortnite Map finden könnt. Sie sind etwa zwei bis drei Mal so groß wie ein Kugler und vor allem in der Nähe von Berghängen, Böschungen und schrägen Abhängen zu finden. Damit ihr nicht lange suchen müsst, haben wir euch auf der nachfolgenden Karte alle Rollbrocken rund um Rave Cave auf der Fortnite Map markiert – also den Fundorten der Kugler. Fortnite: Karte mit Fundorten von Rollbrocken bei Rave Cave. Grundsätzlich werden Rollbrocken immer von ein paar kleineren Felsen am Wegrollen gehindert, doch wenn diese kleineren Felsen durch eine Krafteinwirkung (Waffengewalt, Kollision) zerstört werden, rollt der Felsen den Hang hinunter – und genau das ist es, was ihr bei der Aufgabe in Woche 2 herbeiführen sollt. So sehen die Rollbrocken in Fortnite aus.