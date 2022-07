Frühe Skate-4-Version kursiert im Internet, ihr solltet sie aber besser nicht spielen

Ja, es kursiert derzeit eine frühe, geleakte Version von Skate 4 im Internet. Das hat Entwickler Full Circle mittlerweile bestätigt und rät Spielern gleichzeitig davon ab, die Version herunterzuladen.

Geduld ist gefordert

In einem Blog-Beitrag, in dem die frühe Skate-Version erwähnt wird, verrät das Entwicklerstudio, dass es sich dabei tatsächlich um eine geleakte Version des Spiels handelt, die "nie für den externen Gebrauch bestimmt" war. Laut Full Circle ist es ein Build vom September 2021. Es ist also keine offizielle Demo oder eine anderweitige Testversion.

"Wir verstehen zwar, dass ihr euch auf das Spiel freut, aber wir empfehlen euch, beim Herunterladen von Dateien aus unbekannten Quellen vorsichtig zu sein (und erinnern euch an die möglichen Konsequenzen eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen von EA)", schreibt Full Circle.

Stattdessen schlägt das Studio eine Alternative vor, der es Fans ermöglicht, Skate vor dem Release auf legale Weise zu testen: "Der beste Weg, um die Chance zu bekommen, zu spielen, ist, sich hier für Skate Insider Playtesting anzumelden, da wir im Laufe des Jahres immer mehr Spieler in das Spiel einladen werden."