Genshin Impact: Neue Aktion verdoppelt jetzt wieder Geld- und Level-Belohnungen

Eine bekannte Aktion in Genshin Impact kehrt zurück, und zwar von heute an bis zum 05. Mai. In dieser Zeit könnt ihr bei Elementaranhäufungen wieder doppelte Beute für dasselbe Harz ergattern.

Alle, die fleißig in Genshin Impact farmen, werden diese Art von Event sicher schon kennen, denn das gab es bereit seinige Male und ist für den doch recht intensiven Grind im Spiel recht praktisch.

Die Aktion trägt den einprägsamen, knackigen Titel "Hervorquellen des Flusses der Elemente". Scherz beiseite, denn dieses Event kann euch wirklich gut Helfen, eure Charaktere schneller hochzuleveln. Sowohl Mora bei Blüten des Reichtums oder bei Blüten der Offenbarung könnt ihr aktuell mehr Schätze abstauben.

Jeden Tag im Aktionszeitraum habt ihr jetzt dreimal die Möglichkeit, euch doppelte Belohnungen zu holen. Um schneller Schätze zu sammeln, gibt es aktuell auch eine Kollaboration mit Nvidia GeForce Experience, die euch angeblich ein paar Gratis-Items bei einer Anmeldung liefert.

Gerade in Kombination mit der neuen Hervorquellen-Aktion lohnt sich das Paket des miHoYo-Partners nun aber noch weniger, denn das stellt nur ein paar sehr karge Belohnungen breit. Ein Ersatz für die früheren Genshin-Paketchen von Amazon-Prime-Gaming ist das also nicht.

Unter dem offiziellen Beitrag von miHoYo klingt in den Kommentaren auch der Community-Wunsch nach einer Art Artefakt-Overflow-Event durch, das sicher so einigen Genshin-Verrückten helfen würde, ihre Charakter-Builds einmal richtig aufzupeppen. Ich habe immer chronisch zu wenig Artefakte - und das geht sicher einigen so - über ein solches Event wäre ich also sehr dankbar.