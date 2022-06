Genshin Impact: Online-Event Echo der Kluft belohnt fürs Musikhören...

Wie Hoyoverse ankündigt, startet ein neues Web-Event zu Genshin Impact namens Echo der Kluft, das sich um den Soundtrack des Spiels dreht. Wenn ihr bestimmte Musikstücke anhört und in den sozialen Medien teilt, habt ihr die Chance auf Belohnungen.

Dabei geht es um neue Tracks aus dem Gebiet der Großen Kluft. Um möglicherweise kostenloses Urgestein zu erhalten, müsst ihr euch im Zeitraum vom 23. Juni bis zum 30. Juni auf der Webseite HoyoLab einloggen, drei der entsprechenden Lieder anhören und anschließend verbreiten. Mit etwas Glück wird euch dafür dann Urgestein gutgeschrieben, allerdings auch nur 40 Stück.

Im Online-Event Echo der Kluft zu Genshin Impact kann man Belohnungen gewinnen, indem man Musik aus dem Soundtrack hört und im Internet teilt.

Dafür, dass nur eine gewisse Anzahl an Leuten überhaupt gewinnt, ist das nicht so viel, wie man sich vielleicht wünschen würde. Zum Vergleich: Für die täglichen Quests in Genshin bekommt man sogar insgesamt mehr. Aber na ja, geschenkt ist geschenkt und versuchen kann man es ja mal!

Ihr könnt auch noch mehr Fanartikel gewinnen, darunter eine niedliche Tasse, einen Aufsteller von Barbara oder eine Lampe mit dem Umriss von Ningguang.

Dazu müsst ihr allerdings einen bestimmten Beitrag mit #Originalmusik zu den Klängen aus der Großen Kluft teilen, der eine Geschichte, eine Analyse oder Ähnliches enthält, thematisch passend zum Soundtrack.

Aus allen Teilnehmern werden fünf Leute für den Merch zufällig ausgewählt, es gehört also auch eine große Portion Glück dazu - die Preise und genauen Bedingungen gibt es hier zu sehen.