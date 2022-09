God of War Ragnarök: Neuer Trailer bringt das Netz zum Niederknien

Der neue Trailer zu God of War Ragnarök war eine Wucht. So haben es viele Zuschauer wahrgenommen und loben Entwickler und Publisher für diese schönen Bilder. Wenige Ausnahmen gibt es aber auch hier.

Viele Spieler haben jetzt nur noch Augen für God of War

Auf YouTube ist die Stimmung durchweg positiv. Es hagelt Komplimente über den Trailer und das Spiel selbst. Es ist wirklich schwer dort etwas zu finden, das den Titel nicht lobpreist.

"Dies ist einer der besten Trailer aller Zeiten. Jeder Teil der Mythologie, der enthüllt wird, macht mich noch aufgeregter", sagt ein Nutzer. "Wenn Liebe, Zuneigung und Ausdauer zusammenkommen, ist dies das Ergebnis. Ein wahres Meisterwerk", schreibt ein anderer.

Auch die Einzelheiten des Trailers werden ins Visier genommen und hoch gelobt: "Der Wolf, der die Sonne jagt, war absolut unglaublich, was für eine Art, die Mythologie zu visualisieren", heißt es. Ein anderer hat sich das Zitat "Der Tod kann mich haben, wenn er mich verdient hat" verliebt.

Auf Twitter wird God of War Ragnarök bereits als Game of the Year gehandelt:

Bekannte Gesichter der Branche und private Nutzer sinnieren über die Wölfe, die ihr im Trailer sehen könnt. Die These hält sich hartnäckig, dass es sich hier um Hati und Sköll handelt - ein schwarzer und ein weißer Wolf, die Mond und Sonne über den Himmel jagen.

Dieser Nutzer trifft schon jetzt sene Vorbereitungen für den November: "Hiermit suche ich für November öffentlich einen Babysitter für @Ferid_Schnee, da ich dank der Releases von God of War Ragnarök und der Resident Evil Village Winters Expansion kaum Zeit für ihn haben werde." Jemand Interesse? Ach ne, wir spielen ja selber ...

Einige haben die rosarote Brille längt abgelegt

Auch God of War ist nicht das eine Spiel, dass keinen negativen Kommentar im Netz abbekommt. Von Desinteresse bis Spielern für die God of War Ragnarök der Grund ist, sich von der PlayStation zu verabschieden, gibt es so ziemlich jeden Grad an Negativität.

"Ich weiß, dass dies ein großartiges Spiel sein wird und ich werde es wahrscheinlich an Tag 1 kaufen. Aber es gibt absolut 0 Hype für für mich aus irgendeinem Grund. Es sieht einfach nicht besonders aus. Einfach nur wieder GOW. Was in Ordnung ist, aber ich hätte gerne Verbesserungen", ist ein eher harmloser Kommentar.

Auch dieser Spieler ist etwas vorsichtiger: "GOW wird wahrscheinlich ein gutes Spiel sein, aber ich persönlich werde abwarten und sehen, ob dieses Spiel etwas für mich ist, wenn es herauskommt." Besonders wegen des Preises muss es sich der Twitter-Nutzer zweimal überlegen.

Bei diesem Spieler hat der Trailer seinen Sinn komplett verfehlt: "Das war's. Das besiegelt die Sache. Ich will kein Playstation-Fan mehr sein. Eine absolute Schande das Lineup der Spiele, noch einmal ich werde ihre neue Playstation nicht mehr kaufen." Jetzt geht er zu Xbox. Dort gebe es sowieso das bessere Lineup die bessere Grafik.

Insgesamt ist der neue Trailer aber ganz gut davongekommen. Was haltet ihr von den neuen Eindrücken? Ist es nur wieder so ein God of War oder setzt Ragnarök noch mal einen obendrauf?