Gran Turismo: Hier ist der erste Trailer für den kommenden Film

Heute können wir endlich mehr zum Film von Gran Turismo sehen. Ein neuer Trailer düst ins Scheinwerferlicht und zeigt die ersten Eindrücke.

Spannung und PS vereint

Rennstrecken, schnelle Autos und die Fahrer - Der Trailer zum Gran-Turismo-Film zeigt Action-reiche Bilder und Schauspieler, die von Dramen, Action und Liebesgeschichten erzählen, die euch im Film erwarten.

Das Material wurde zuerst auf der CES am Mittwoch gezeigt und bestätigt das Release-Datum am 11. August 2023. Ein halbes Jahr müsst ihr also noch auf den rasanten Film warten. Beteiligt sind Neill Blomkamp und die Drehbuchautoren Jason Hall sowie Zach Baylin. Produzent sind Asad Qizilbash und Carter Swan von PlayStation Productions während Gran Turismo-Schöpfer und Chef von Polyphony Digital Kazunori Yamauchi als ausführender Produzent auftritt.

Im Film selbst geht es um den GT-Academy-Wettbewerb, der zwischen Nissan und Sony im in den Jahren zwischen 2008 und 2016 durchgeführt wurde. Dem Gewinner brachte der Wettbewerb einen Platz im Fahrentwicklerprogramm von Nissan ein.

Der britische Rennfahrer Jann Mardenborough gewann im Jahr 2011 und tritt seither in der GP3-Serie, den 24 Stunden von Le Mans und der japanischen Super-GT-Serie an.