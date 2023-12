GTA 6: Den ersten Trailer solltet ihr nicht verpassen, aber es erscheint nicht 2024

Nach einem Leak hat Rockstar den ersten Trailer zu GTA 6 früher als geplant veröffentlicht.

Eigentlich sollte das rund 90 Sekunden lange Video erst heute Nachmittag um 15 Uhr verfügbar gemacht werden.

Erste Einblicke

"Unser Trailer ist geleakt, also schaut euch bitte die echte Version auf YouTube an", schrieb das Studio dazu.

GTA 6 führt euch in den Bundesstaat Leonida, in die "in Neonlicht getränkten Straßen" von Vice City und darüber hinaus.

Hier ist der Trailer:

Zum Ende wird außerdem klar, dass wir doch noch etwas länger auf das Spiel warten müssen als gedacht. Als Veröffentlichungsjahr wird 2025 angegeben.