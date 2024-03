GTA 6: Entwickler zeigen sich besorgt

Unter den Beschäftigten von GTA 6-Entwickler Rockstar Games herrscht derzeit ein wenig Unmut.

In dieser Woche hatte das Studio seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber informiert, dass man doch bitte im April wieder Vollzeit ins Büro zurückkehren soll.

Entscheidung in der Kritik

Über das Vorhaben hatte Bloomberg in dieser Woche berichtet, kritisiert wird das nun von der Independent Workers’ union of Great Britain (IWGB), der auch mehrere Rockstar-Beschäftigte angehören (via VGC).

Die Ansage, das Arbeiten von Zuhause aus einzustellen, sei ein weiteres von mehreren gebrochenen Versprechen des Unternehmens. Man befürchtet, es könne zu einer Rückkehr von "ungesunden Arbeitspraktiken" führen.

Weitere Meldungen zu GTA 6:

Bereits im vergangenen Jahr hatten Rockstar-Beschäftigte, die einer Gewerkschaft angehören, nach einer fortwährenden Home-Office-Option als Reaktion auf drei Pflichttage im Büro verlangt. Damals habe Rockstar in einer Mail behauptet: "Dies ist nicht unser erster Schritt zurück zu einer 5-Tage-Woche. Niemand will zur alten Arbeitsweise zurückkehren."

"Die Arbeit von zu Hause aus war für viele von uns bei Rockstar ein Rettungsanker, der es uns ermöglichte, Betreuungspflichten zu vereinbaren, mit Behinderungen umzugehen und bei Bedarf umzuziehen", sagt eine anonyme Person, die bei Rockstar arbeitet. "Jetzt entzieht Rockstar diesen Rettungsanker ohne Rücksicht auf die Arbeitnehmer, die am meisten betroffen sind."

"Nach so vielen gebrochenen Versprechungen befürchten wir nun, dass das Management sogar den Weg für eine Rückkehr zu toxischen 'Crunch'-Praktiken ebnen könnte. Die Unternehmensleitung muss ihre rücksichtslosen Entscheidungen überdenken und gemeinsam mit ihren Mitarbeitern eine Lösung finden, die allen gerecht wird."

Eine weitere Person sagt: "Wie üblich wurden wir, die Menschen, die von diesen Änderungen am meisten betroffen sind, nicht konsultiert. Eine meiner Sorgen ist, dass ich gezwungen bin, bis spät in die Nacht im Büro zu arbeiten, um den Kontakt zu den globalen Teams aufrechtzuerhalten, während wir uns früher von zu Hause aus einloggen konnten, um an späten Sitzungen teilzunehmen. Das bedeutet, dass wir keine Zeit mehr mit unseren Familien verbringen können. Ich weiß auch von Kollegen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht Vollzeit im Büro arbeiten können und nun in der Schwebe sind."

Grand Theft Auto 6 soll 2025 erscheinen.