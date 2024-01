Neues zu GTA 6 aus einem TikTok-Livestream? T-Pain spricht über sein Mitwirken

Bis Grand Theft Auto 6 erscheint, wird es noch mehr als ein Jahr dauern. Doch während die Entwickler weiter an dem heiß erwarteten Titel tüfteln, spricht Rapper T-Pain über seine Beteiligung am neuen GTA.

Unerwartete Neuigkeiten zu GTA 6 in einem TikTok-Livestream

Faheem Rashad Najm, wie T-Pain mit bürgerlichem Namen heißt, bestätigt in einem TikTok-Stream, dass er zusammen mit Rockstar Games an GTA 6 arbeitet. Aufschluss über seine Mitarbeit gab er, nachdem er im Stream gefragt wurde, warum er nicht mehr in GTA Online aktiv sei.

"Ich war früher bei NoPixel. Dann fing ich an, an GTA 6 zu arbeiten, und sie sagten mir, ich könne kein RP mehr machen", so Najm. Rockstar bat ihn darum, sich aus der Roleplay-Szene zurückzuziehen, als er an GTA 6 arbeitete.

Der beliebte Rollenspiel-Server NoPixel ist eine geschlossene Gesellschaft, auf der eigene Regeln gelten - etwa in Form von eigenen Skripten, die von den Schöpfern oder der Community erstellt wurden. Es wird oft als große Improvisationsshow beschrieben, bei der jeder einen völlig eigenen Charakter erstellen kann. Wichtig zu wissen ist, dass der NoPixel-Server nicht zu Rockstar gehört.

Der Entwickler erklärte dem Rapper angeblich mit einer Metapher aus der Musikbranche, wieso sie ihn nicht allzu gern auf dem NoPixel-Server sehen. "Sie sagte so etwas, wie: Was wäre, wenn jemand dein Album nimmt und es neu aufnimmt und mehr Leute es hören. Und ich dachte: Okay, ich verstehe das irgendwie, aber ich hatte eine gute Zeit. Das ist schon in Ordnung", sagt Najm.

Ob er nun Musik beisteuert, eine Rolle spielt oder gar der Radiomoderator wird, ist nicht klar, denn T-Pain äußerte sich danach nicht weiter zu Grand Theft Auto 6.