Soll GTA 6 schon nächsten Februar erscheinen? Leaker des Trailers sagt Release-Zeitraum voraus

Noch bevor der Trailer zu Grand Theft Auto 6 von Rockstar im Dezember vergangenen Jahres enthüllt wurde, gab es einen Leaker, der den Inhalt des Videos vorhersagte. Spätestens nach der Veröffentlichung des Trailers war klar, dass der Leaker mit seinen Aussagen recht gehabt hatte. Ebendieser Leaker sagt nun einen Release-Zeitraum für GTA 6 voraus.

Könnte GTA 6 schon in weniger als einem Jahr erscheinen?

Der Name des Leakers ist JarlOfRivia und sein Werk scheint noch nicht vollendet zu sein. Nachdem er die Inhalte des Trailers korrekt vorhergesagt hatte, folgt nun der Launch-Zeitraum des Spiels. So vermutet der Leaker, dass GTA 6 im ersten Quartal 2025 erscheint - wahrscheinlich sogar noch im Januar oder Februar. Das wäre in weniger als einem Jahr.

Ein weiterer Leaker konkretisiert diese Vermutung. Nuro, wie sich der zweite Leaker nennt, sagt, dass Rockstar GTA 6 am Dienstag, dem 18. Februar 2025, auf den Markt bringt. Woher diese genaue Information stammt, sagt Nuro aber nicht. Generell sollten Leaks wie diese erst einmal mit Vorsicht genossen werden. Analysten behaupteten im Februar noch, dass der Titel vor April 2025 wohl nicht erscheinen werde.

Ganz offiziell spricht Rockstar selbst von einer Veröffentlichung im Jahr 2025. Zuerst soll der Titel für Xbox und PlayStation, später dann für PC erscheinen.