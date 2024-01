GTA 6: Dieser Synchronsprecher aus GTA 5 liebt die neue Protagonistin jetzt schon

Ned Luke, der Synchronsprecher von Michael aus Grand Theft Auto V ist ein großer Fan von Lucias Stimme aus GTA 6. Lucia ist eine der beiden spielbaren Protagonisten von GTA 6 und hat laut Luke eine "großartige" Ausstrahlung.

Lucias Stimme beeindruckt GTA-5-Synchronsprecher

In einem Interview mit IGN sagte er: "Lucia ist hart, Mann. Im Trailer sah sie gut aus." Auch geht der Synchronsprecher auf die "Clowns" im Netz ein, die Rockstar vorwerfen, Lucia nur eingebaut zu haben, um aus politischen Gründen eben auch eine Frau dabei zu haben. Sich dadurch gegen sexistische Diskriminierung auszusprechen oder in modernen Denglisch einfach zu "woke" zu sein. Welch Verbrechen.

"Es gibt eine Menge dieser Clowns hier, die sagen: 'Rockstar wird wahnsinnig, sie geben der Wokeness nach'. Zunächst einmal gab es in der Vergangenheit schon andere weibliche Protagonisten, aber nicht in einem so großen Spiel wie diesem."

Wieso sollte das Franchise jetzt den Bach heruntergehen, weil es einen weiblichen Protagonisten gibt? GTA 6 wird so oder so ein riesiger finanzieller Erfolg, egal, ob euch Lucia in den Kram passt oder nicht. Schade, wer dieses Stück Videospielgeschichte aufgrund seiner eigenen Sturheit verpassen will.