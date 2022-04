GTA Online: Die besten Autos für wenig Geld 2022 - Gutes muss nicht teuer sein

Die Qual der Wahl ist hoch in GTA Online, auch was die Autos anbelangt. Nicht immer verfügt ihr aber über die erforderlichen finanziellen Mittel für euer Traumauto. Aber es gibt Alternativen!

In unserem Guide zeigen wir euch hier, welches die derzeit besten Autos für wenig Geld in GTA Online sind.

Alles über die besten Autos für wenig Geld in GTA Online:

Was sind die günstigsten Autos mit Top-Leistung in GTA Online?

Habt ihr nicht viel Geld auf eurem virtuellen Konto in GTA Online, könnt ihr euch trotzdem ein paar gute Wagen leisten:

Die besten Autos für wenig Geld in GTA Online:

Bravado Banshee 900R Elegy RH8 Schafter V12 Pegassi Monroe

Jedes dieser Fahrzeuge kostet weniger als eine Million GTA$, manche deutlich weniger. Nachfolgend lest ihr alle Details zu ihnen.

Elegy RH8 – Der beste und günstigste Sportwagen

Für GTA-Verhältnisse ist der Elegy RH8 spottbillig: Er kostet nur 95.000 GTA$. Für diesen Preis bietet er jedoch eine erstaunlich gute Leistung. Der RH8 hat eine großartige Geschwindigkeit, Beschleunigung und Handhabung, wodurch er sich für so ziemlich jede Strecke eignet. Seid nur beim Bremsen vorsichtig. Der RH8 ist zwar großartig beim Beschleunigen, aber nicht so sehr beim Abbremsen. Ihr bekommt eben das, wofür ihr bezahlt.

Bravado Banshee 900R – Das beste und günstigste Supercar

Supercars sind, wie der schicke Name schon sagt, nicht gerade die erschwinglichsten Autos im Spiel. Der Bravado sticht jedoch heraus. Er ist eines der billigsten Supercars in GTA Online und gleichzeitig eines der schnellsten. Es ist sogar das fünftschnellste Auto im ganzen Spiel. Mit einem Preis von 565.000 GTA$ ist er zwar nicht ganz günstig, aber er ist bei weitem das Beste, was man für diesen Preis in dieser Klasse bekommen kann.

Pegassi Monroe – Der beste und günstigste klassische Sportwagen

Der Monroe ist mit 490.000 GTA$ etwas günstiger als der Banshee und ein weiterer absoluter Flitzer. Er ist einer der schnellsten Wagen in der Kategorie der klassischen Sportwagen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 122 mph (circa 196 km/h). Natürlich ist auch er immer nicht ganz günstig zu haben, aber in dieser Kategorie gilt das für alle Wagen. Wenn ihr im Oldtimer-Stil durch die Gegend düsen wollt, ist das hier die richtige Wahl für euch!

Schafter V12 – Der beste und günstigste Sedan

Der Schafter ist mit einem Preis von gerade mal 116.000 GTA$ für ein Hochleistungsfahrzeug wirklich günstig. Lasst euch nicht von diesem Preis täuschen, es ist eine der schnellsten Limousinen in GTA Online und sie führt regelmäßig die Rangliste in den Limousinenrennen an. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 124 mph (circa 200 km/h) ist sie auch noch schnell genug, um in offenen Rennveransteltungen mitzuhalten. Der Schafter V12 mag günstiger sein, aber es ist vielleicht die beste Limousine in GTA Online.