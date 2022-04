GTA Online: Schnellste Autos 2022 - Was sie kosten und wie schnell sie sind

Es gibt viele Autos in GTA Online, aber einige sind deutlich schneller als andere. Wer rasant unterwegs sein möchte, sollte also eine gezielte Wahl treffen. Und sich das dafür erforderliche Geld zur Seite legen.

Unser Guide zeigt euch, welches die derzeit schnellsten Autos in GTA Online sind.

Alles über die schnellsten Autos in GTA Online:

Was sind die schnellsten Autos in GTA Online?

Los Santos steckt voller Autos. Wer die schnellsten davon haben möchte, sollte sich nachfolgend anschauen, welche das sind.

Die schnellsten Autos in GTA Online, sortiert nach Höchstgeschwindigkeit:

Ocelot Pariah Grotti Itali RX Pfister 811 Principe Deveste Eight Bravado Banshee 900R

Natürlich kosten diese Wagen eine Menge Geld, daher ist es unwahrscheinlich, dass ihr sie euch alle auf einmal leisten könnt. Aber vielleicht findet ihr hier ja was für euren Geldbeutel.

Ocelot Pariah - fastest car in GTA Online

Klasse: Sports

Preis: 1.420.000 GTA$

Höchstgeschwindkeit: 136 mph (circa 219 km/h)

Lassen euch sich nicht von der Sportwagenklassifizierung oder dem Preis täuschen, der Ocelot Pariah ist das schnellste Auto in GTA Online. Wenn ihr pure, ungefilterte Geschwindigkeit möchtet, ist der Ocelot Pariah definitiv der richtige Wagen für euch. Natürlich hat all diese Geschwindigkeit auch ihre Nachteile. Handling und Beschleunigung des Pariah sind nichts Besonderes und die Bremsen sind nur durchschnittlich. Möchtet ihr auf engen, kurvenreichen Strecken Rundenrekorde aufstellen, solltet ihr euch anderswo umsehen. Wenn ihr hingegen dabei zusehen möchtet, wie der Tacho so hoch wie möglich steigt (wer will das nicht?), dann holt euch den Pariah und gebt Gas.

Grotti Itali RSX

Klasse: Sports

Preis: 3.465.000 GTA$

Höchstgeschwindigkeit: 135,3 mph (crica 218 km/h)

An zweiter Stelle steht ein weiterer Sportwagen, der viel teurere Grotti Itali RX. Dieses italienisch anmutende Biest rechtfertigt seinen Preis und bietet eine der besten Beschleunigungen in GTA Online. Außerdem ist das Handling hervorragend und die Bremsen sind besser als bei vielen seiner direkten Konkurrenten, einschließlich des Ocelot Pariah. Wenn ihr in der Sportkategorie Rennen fahrt und euer Pariah immer wieder durchdreht, ist das hier eine Alternative.

Pfister 811

Klasse: Super

Preis: 1.135.000 GTA$

Höchstgeschwindigkeit: 132,5 mph (circa 213 km/h)

Der 811 ist der erste Supersportwagen auf unserer Liste und er macht seinem Namen alle Ehre. Dieser Flitzer ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Superklassen-Ranglisten und war in den 18 Monaten zwischen seiner Veröffentlichung und der Einführung des Pariah im Jahr 2017 das schnellste Auto im Spiel. Wenn ihr nach der besten Geschwindigkeit für reine Supercar-Rennen suchst, liegt der Pfister 811 immer noch vorne. Außerdem verfügt er über gut ausbalancierte Werte und hat einen vernünftigen Preis.

Principe Deveste Eight

Klasse: Super

Preis: 1.795.000 GTA$

Höchstgeschwindigkeit: 131,75 mph (circa 212 km/h)

Unser nächstes Supercar ist der Principe Deveste Eight, der zu den besten Fahrzeugen seiner Klasse gehört. Der Deveste ist der am leichtesten zu handhabende Supersportwagen auf dieser Liste und bietet zudem eine fantastische Beschleunigung. Seine Bremsen sind zwar schlecht, aber er kann trotzdem die meisten anderen Supersportwagen ausmanövrieren, auch den 811. Da die Höchstgeschwindigkeiten so nah beieinander liegen, kann das überlegene Handling des Deveste ihm auf vielen Strecken einen Vorteil gegenüber dem 811 verschaffen.

Bravado Banshee 900R

Klasse: Super

Preis: 565.000 GTA$

Höchstgeschwindigkeit: 131 mph (circa 211 km/h)

Der Banshee ist bei weitem das günstigste auf dieser Liste, was ihn zu einem großartigen Einstiegsfahrzeug für neue Spieler macht. Außerdem ist er sehr anpassungsfähig, was diese Nischenstellung weiter festigt. Man kann den Banshee leicht aufrüsten, um ihn an die Leistung teurerer Rivalen heranzuführen, er ist nicht weit hintendran. Alle Höchstgeschwindigkeiten der Supersportwagen liegen sehr nahe beieinander. Wenn ihr ein erschwingliches Fahrzeug für den Einstieg in den virtuellen Supersportwagenmarkt sucht, ist der Banshee genau das Richtige.