Raytracing für GTA Online: Die schicken Reflektionen kommen auf PS5 und Xbox Series X

Noch diesen Monat erhält Grand Theft Auto Online ein Update, dass das Spiel auf PlayStation 5 und Xbox Series X mit Raytracing-Reflektionen ausstatten.

Alle schmücken ihren Tannenbaum, Rockstar ihr GTA

Wer Lust hat GTA Online passend zur festlichen Zeit mit schickem Raytracing zu schmücken, braucht nicht mehr lange warten. Zusätzlich bietet Rockstar im selben Update das Declasse Tahoma Coupe im Retrostil im Shop an, das ihr für kurze Zeit kaufen kann. Damit feiert das Studio die riesigen Summen, die Spieler während der Heist-Challenge gesammelt haben.

Abgesehen davon, enthält das Update auch noch viele Verbesserungen, von denen einige sogar auf Community-Vorschläge zurückzuführen sind. So etwa die Möglichkeit Agathas Casino-Story-Missionen allein zu spielen oder schnellere Lieferzeiten für Fahrzeuge in Werkstätten. Eben alles, was das Leben in GTA Online etwas angenehmer macht.

Wann genau das Dezember-Update erscheint, ist noch nicht ganz klar, wobei Rockstar bereits erklärt hat, dass es "später" in diesem Monat für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC erscheint.