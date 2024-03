Diesen Indie-Hit kannst du schon sehr bald auf deinem iPhone spielen

Den Roguelike-Dungeon-Crawler Hades könnt ihr bald auf iOS spielen.

Der Indie-Hit von Entwickler Supergiant wird ab dem 19. März 2024 via Netflix für iOS angeboten.

Auf dem Weg zum Olymp

In Hades spielt ihr Zagreus, mit dem ihr aus der Unterwelt entkommen und den Olymp erreichen müsst. Und dabei erhaltet ihr auch ein wenig Hilfe von den Göttern.

Stellt euch aber darauf ein, dass euch das nicht im ersten Versuch gelungen wird. Ihr erhaltet jedoch permanente Upgrades hinzu, mit dem ihr euch von Durchgang zu Durchgang steigert und es noch einmal versucht.

Auf iOS unterstützt Hades 60 fps und bietet eine vollständig anpassbare Touch-Steuerung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aber alternativ mit einem Bluetooth-Controller spielen.

Des Weiteren wurde das Interface neu gestaltet, es gibt Cloud-Spielstände, Achievements und ihr könnt es offline spielen.

Unterdessen arbeitet Supergiant auch fleißig an Hades 2, das in diesem Jahr auf dem PC in den Early Access starten soll.