Helldivers 2: Kurz vor Missionsende aus dem Team gekickt? Lösung ist in Arbeit!

Arrowhead arbeitet an einer Lösung für Anführer, die in Helldivers 2 kurz vor Missionsende Leute aus dem Team kicken, wodurch diese keine Belohnungen erhalten.

Das versichert Community Manager Twinbeard auf dem offiziellen Discord-Server des Spiels.

Eine kleine Entschädigung

"Wir arbeiten gerade an einer Lösung, um die Probleme mit, nun ja, 'von einem Arschloch-Lobby-Leiter gekickt zu werden', wie es jemand einmal sehr treffend ausgedrückt hat, zu mildern", schreibt er.

"Es gibt noch kein Datum dafür, doch es kommt."

Eine Inspiration dafür könnte Deep Rock Galactic sein. Dort erhalten Spielerinnen und Spieler 25 Prozent der während einer Mission gesammelten Erfahrungspunkte und Materialien selbst dann, wenn sie gekickt werden.

Ein anderer Vorschlag lautet, ein System einzuführen, bei der die Community selbst am Ende von Matches Auszeichnungen vergibt. So könnten dann entsprechend positiv oder negativ gekennzeichnete Spielerinnen und Spieler per Matchmaking zusammengeführt werden.

Auf dem Papier klingt das zwar durchaus vernünftig, wenngleich sich dort sicherlich auch Potenzial für den Missbrauch des Systems ergibt.

